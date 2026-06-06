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林靜 - 巴黎新橋變身石山 | 紅棉樹下

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林靜
6小時前
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生活 專欄
內容

　　如果你計劃在6月到訪巴黎，千萬別錯過看見經典橋樑轉化為一座彷彿石窟洞穴般的機會。巴黎最古老的拱橋Point Neuf（新橋），即將迎來又一次的大變身。

　　1985年，一對藝術家夫婦克里斯托與珍妮克勞德用金色帆布，將整座新橋包裹得溫潤似幻。40年後，這座橋成為法國街頭藝術家JR的「新橋洞穴」公共藝術計劃。

　　JR向來以游擊式巨型黑白肖像聞名。他把平凡人的面孔放大至覆蓋整幢建築，貼在巴黎屋頂、以巴隔離牆、美墨邊境等地方。

　　今個月巴黎新橋會化為一座石山，JR往橋的內部深掘，將從未對外開放的地下拱廊與密室，全面改造為沉浸式藝術洞穴。靈感源自他年少時在巴黎地鐵隧道塗鴉的記憶，那些被時間沉積的石牆紋理，將成為巨大投影的天然畫布。他結合影像、光影與環繞聲效，把拱廊變成流動的時光甬道，讓走進去的人，彷彿潛入巴黎從未被看見的底層肌理。

　　正如他在羅浮宮金字塔玩透視錯覺，讓觀者必須走到特定位置，才能看見作品完整模樣，「新橋洞穴」同樣要求觀眾親身走進去，用身體完成體驗。這個體驗毋須付入場費，JR認為巴黎的新橋本身就是紀念碑，把藝術歸還給每天穿越它的市民與旅人，遠比售票有意義。

　　JR的「新橋洞穴」不僅呼應40年前克里斯托的詩意，更試圖在後疫情時代，為這座城市建造一個讓人重新連結、感受共鳴的地下夢境。

林靜

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