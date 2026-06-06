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譚紀豪 - 終不似，少年遊 | 無名指

無名指
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譚紀豪
6小時前
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生活 專欄
內容

　　舊老闆給我發了一張18年前的照片，那年我們在北京近郊的度假村開年會，5K解析度的圖片擠了過百張臉孔，叫得出名字的大概20個，還有聯絡的只剩6人。我在手機通訊錄中把他們翻出來，並把照片轉發出去，收穫了幾個流淚的emoji和一堆褪色記憶。

　　18年前，北京正籌辦那場極具時代意義的奧運會，政府大興土木建設「新北京」，整個城市瀰漫着嘉年華會般的氣氛。當時有個很流行的說法叫「中國速度」，變化之快令全球側目。面對這些轉變，有人興奮有人擔憂，就像余華在《活着》裏面說，「誰也不知道在前面的時間裏，等待我們的是甚麼。」

　　餘下已成歷史，那時讓人忐忑的未知，後來我們都知道了。有趣的是，身處「未來」的我回想已知的當時，卻又那麼不真實。在智能手機並不普及的2008年，微博和微信仍未誕生，縱有淘寶和支付寶，人們還是習慣拿現金到店舖購物和用餐。當年沒有打卡文化，去任何地方都用五官感受，而不是以鏡頭和咪高峰代班。那時地鐵很擠，馬路很堵，約人總是遲到；空氣很差卻沒有人戴口罩，大家都在深呼吸這個大時代。

　　老闆發照片時附了一句「Those were the days」，收到時我湊巧在北京，之後幾天一直在想「The way we were」，路過每個地方都試着回憶它18年前的模樣。某晚忽然想去什剎海看看，這個我們曾經晚上來喝酒聽歌的地方已不似從前嫵媚，我也變了。離開時我想起劉過的《唐多令》，「欲買桂花同載酒，終不似，少年遊。」
（IG︰@tamkeiho）

譚紀豪

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