KellyChu - 儲齊4個徽章加$128即可換購 法老鐵仔超搶手 港鐵再推限量禮盒 | Executive日記

港鐵最近同香港故宮文化博物館合作推出《當鐵仔遇上法老貓－－古埃及文明奇遇》主題巡展，將吉祥物「鐵仔」化身「法老」，並聯同「法老貓」走訪9個港鐵車站及商場，打造一條橫跨多個社區嘅文化探索路線。其中特別推出嘅「法老鐵仔 x 法老貓」限量版禮盒反應熱烈，已全數換罄，認真搶手！港鐵話，將加推「法老鐵仔」限量版禮盒供市民換購，內含法老鐵仔及馬賽克風掛扣裝飾配件，並可獲贈一把「法老鐵仔」透扇。有興趣嘅粉絲記得把握機會喇。



港鐵加推嘅「法老鐵仔」限量版禮盒點樣換購？等Kelly話你知啦。首先大家需要喺MTR Mobile收集4款或以上嘅「法老鐵仔 X 法老貓」電子徽章，並同時追蹤港鐵及香港故宮文化博物館社交媒體官方帳號，然後就可以去到香港站巡展展區或紅磡站「載遇．站見」鐵路展展廳大堂，以港幣128元換購。凡換購「法老鐵仔」限量版禮盒，即獲送一把「法老鐵仔」特別版透扇！（數量有限，送完即止）。每人最多換購一套。



今次主題巡展將博物館體驗延伸至城市不同角落，邀請市民踏上穿越5000年古埃及文明之旅，係一場非常有創意嘅企劃，大家都不妨去到巡展站點感受一下呢個神秘文明嘅奧秘喇。



KellyChu

港鐵加推「法老鐵仔」限量版禮盒供市民換購。