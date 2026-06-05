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黃詩詩 - 《鐵金剛勇破鑽石黨》55周年限量版威士忌 | 詩詩酒樂園

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黃詩詩
1小時前
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生活 專欄
內容

　　早前參加了著名蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌The Macallan的「《鐵金剛勇破鑽石黨》55周年限量版」活動，為慶祝經典電影上映55周年，這款限量版威士忌特別向占士邦對雪莉酒致敬，完美體現了The Macallan與占士邦對極致工藝、開拓創新與敘事藝術的共同追求。這款於2007年蒸餾陳釀18年的單一麥芽威士忌，釀酒師精選特製的混合桶（Hybrid Casks），由歐洲及美國雪莉橡木桶打造，並創新地融入曾陳釀紅酒的美國橡木桶。

　　The Macallan釀酒師Russell Greig表示：「這款威士忌與占士邦本人如出一轍，蘊藏着迷人的秘密——表面深沉神秘，入口卻出人意表地優雅輕盈。每一款木桶都更添一份層次感，不僅映照出電影的跌宕起伏，亦印證了The Macallan與占士邦共同擁有的創新精神。」

　　陳釀18年的單一麥芽威士忌，入口順滑而帶橡木、乾果、焦糖、杏仁、香料及朱古力等味道，餘韻悠長。全球限量25000瓶，香港售價為港幣$5800。喜歡The Macallan及007的朋友，不要錯過這限量版啦！

葡萄酒及烈酒作家
酒評人及電視節目主持
黃詩詩

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2026-05-22 02:00 HKT
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