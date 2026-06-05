張諾 - 沙漠玫瑰 | 任意行

中環的White Cube畫廊，正在展出沙特阿拉伯藝術家阿利婭·艾哈邁德（Alia Ahmad）的個人展《與時綻放》（In Time, A Bloom），能在鬧市中邂逅這批作品，像在高樓大廈的夾縫裏，忽然望見一片異色的原野，讓人不由得停下腳步。



這位1996年出生的年輕畫家，以流暢的筆觸與層層疊加的顏料，鋪陳出葱鬱茂密的植被，既帶着熱帶植物張狂的生命力，又顯現出一派溫潤從容的秩序。那是藝術家記憶裏的沙特阿拉伯，她童年生活過的那片乾燥大地，在雨後所爆發的短暫而燦爛的綠意。不過，畫中的風景並非全然寫實，更像是從回憶中折射出來的景觀，有幾分恍惚，也有幾分童話的色澤。



沙漠玫瑰（Adenium obesum）原生於阿拉伯沙漠，綻放的周期近乎波浪般的節奏，酷熱的高溫與毫無遮蔽的陽光驅動着這一開花過程。其中一件展出的作品以此為標題，血紅色的背景與勾勒花朵的電光藍，仿似在爭艷，完全顛覆了我們對沙漠的印象。有些植物不僅能在乾旱嚴酷的環境中生長，而且恰恰因為這樣的環境而繁茂，極具戲劇性。



艾哈邁德又將阿拉伯的書法線條、紡織品的圖案，乃至日本木版畫的平面構圖共冶一爐，令她的風景既熟悉又陌生，彷彿來自某個超越時空的地方。



透過厚重的油彩堆積與朦朧的水墨渲染般筆觸，艾哈邁德勾勒出哀婉遐思的景象，乾旱廣闊的大地成為諸多勢力與野心競相交鋒的劇場。而歷經這一切，花朵依舊綻放。



張諾