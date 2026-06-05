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鄧達智 - 歸來仍是少年 | 智智樂GO

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鄧達智
1小時前
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生活 專欄
內容

　　89歲高齡，於家中睡夢離世；King Sir，本港戲劇大師鍾景輝福壽雙全，一路走好。

　　甚麼叫高壽？過去鄉下人稱呼60歲，即是走過一個甲子人士的離世，謂「笑喪」。如果逝者是至親，才60歲，如何笑得落？

　　父親去時75歲，一個月後農曆新年，問母親：適合準備賀歲一應繁文縟節？回答：去於75歲，合情合理過笑喪；已過三七，一切回歸平淡，正常軌跡營生。如今世代守孝三年？地老天荒之前已經過時⋯⋯唔使揾食咩？

　　King Sir去於89歲，放諸古今中西海內外，皆高壽；弟子們，親友們雖不捨，亦應從寬處理後事，維護先一步仙遊的前人福氣，應面向前路無牽無掛。這福氣，世人既羨慕，亦追求；並非病重留醫院，也非去於陌生空間，而是最叫人心安：自己家中，自己床上。

　　認識King Sir，大師已屆壯年之末；從另一角度審視，他是那種踏上成年形象迅速穩重成熟類別，不似今時今日社會；過了一個甲子，拿着樂悠卡，乘搭公共交通工具只付基本消費「兩蚊雞」，頂多加多少少，卻繼續老而不，死命扮青春，染黑何止頂上明顯稀疏頭髮，甚至嘴巴周邊鬍鬚；沒幾天，底部白鬍子長出來了，外觀情同斑馬！

　　King Sir一直予我們印象就是成熟，幾乎沒意識他亦曾經少年，更是無可挑剔的美少年！偶然看過一張他求學期間，學校（應是他的母校「培正中學」）運動會上，穿上「忠社 1955」字樣背心短褲運動裝的照片（見圖），恍然大悟，氣質與態度從來穩重的前輩也曾花俏年輕過。

　　認識King Sir也已數十年，程度不算深，卻是一直敬重的長者，每次在不同機構的舞台演出，作為與會嘉賓的他，無論大堂入口處被媒體拍照或訪問，又或現身後台跟製作及演出團隊親切寒暄；我們之間打招呼問好或閒談，止於熱誠，無論任何境況，大師始終如一；温文爾雅。

　　人散後，一鉤新月天如水；

　　但願前輩歸來，仍是少年。

鄧達智

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2026-05-29 02:00 HKT
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