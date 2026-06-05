KellyChu - 機管局嘉許逾900客服員 有獲獎者助過敏童平安踏歸途 | Executive日記

機管局昨日舉辦機場優質顧客服務頒獎典禮，今年共有900多位機場員工獲獎或嘉許。其中獲得機場年度最佳顧客服務個人卓越獎嘅係客運大樓一名餐廳員工－－郭承玉，她細心協助一名外籍女孩求醫，並在女孩出院後主動接應，讓旅客平安踏上歸途。香港機場管理局機場運行執行總監姚兆聰坦言，三跑啟用後航班量持續上升，旅客人次增加，團隊更需要用心服務。



得獎者郭承玉早前協助一名因誤食花生出現嚴重過敏反應嘅外籍小女孩求醫，在等待救護車期間，更全程陪伴並安撫心急如焚嘅媽媽；交接時她特意向救護人員確認醫院名稱，下班後趕往陪伴，守護母女直至凌晨3時才離開。次日清晨得知女孩情況穩定準備出院時，郭承玉再次主動前往醫院接應，陪同她們返回機場，更協助母女完成所有改票、辦理登機及必要手續，直至確認她們能平安踏上歸途後才放心離開。其窩心又貼心嘅舉動難能可貴。



另外，年度最佳顧客服務企業團隊卓越獎由攜程旅行網（香港）有限公司嘅秦瑞煒、趙悅言獲得。佢哋喺聖誕假期航班緊張嘅情況下，協助一位女士安排緊急行程，合力成功為她預訂機票，並細心為對方指導入境流程，主動提供超出職責範圍嘅協助。至於年度最佳顧客服務合作團隊卓越獎則由機管局、國泰航空公司及香港電訊專業客服嘅員工獲得。佢哋曾共同應對一宗極其敏感嘅個案，不僅解決咗即時危機，更有力地證明靈活應變、具同理心嘅領導力，如何在體制與人情之間取得平衡。



姚兆聰表示，機場每日運作牽涉大量不同情況，但團隊總能以積極態度應對，以笑容解決問題。他指，過去一年機場獲得很多大獎，包括世界第一、最佳服務大獎，隨着航班增加，有更多客人，寄語團隊更加要用心服務。



KellyChu