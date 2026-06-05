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查小欣 - 5月喜事多 | 查乜料

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查小欣
1小時前
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生活 專欄
內容

　　5月喜事多，孫仔回港慶祝100日、家人和好友生日、長輩結婚53周年、親人手術成功，於是來個集體慶祝，人多勢眾，要選個寬敞地方、交通方便、招呼好、出品有水準，而家人、朋友都喜歡的，必屬火炭鍾菜館。經理Ceci安排席設3樓房間，大得可擺4圍，金光閃閃龍鳳佈置，古色古香，並有卡拉OK讓大家一展歌喉。

　　宴客首道菜必選佛跳牆，真材實料：鮑魚、海參、魚翅、花膠、鹿筋、元貝、冬菇及白鴿蛋八種食材，蓋上荷葉原盅燉，骨膠原滿滿，湯濃稠醇厚，灑2滴威士忌或茅台更是無以尚之，人人食到舔舔脷，味蕾開懷，氣氛更高漲。

　　燒鵝是其招牌菜，新推出的琵琶鵝，皮脆鵝肉入味嫩滑，又多1道必食菜式。白雪藏龍，龍蝦拆肉放蒸蛋白上，擺盤靚，味道鮮，款客之選。每位原隻鹽燒乳鴿不可或缺，最近喜歡吃新鮮雞煎焗大魚頭，砂鍋上，掀開煲蓋，香味四溢，垂涎。禪關萬象，非一般素菜，每位1個飯碗般大的剝皮番茄，配素湯浸菠菜，紅彤彤，喜氣，清新。主食原隻鮑魚八寶飯，已飽到要包走。

　　甜品過後，炮製另一高潮，推出5款在美心為各人度身訂製的蛋糕：馬運高昇送馬迷壽星，乳豬蛋糕慶結婚周年，撈起蛋糕慶手術成功，威士忌蛋糕送劉伶，天使蛋糕給美女。盡興。

查小欣

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2026-05-29 02:00 HKT
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