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何重恩 - 當「超級聯繫人」遇上「超級試驗田」 | 重中之重

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何重恩
1小時前
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生活 專欄
內容

　　上星期橫琴粵澳深度合作區經濟發展局首次來到香港舉辦綜合性文旅會展及招商推介會，以「琴港聯動、一程多站」為主軸，把橫琴的載體與政策，對接香港的客源網絡與專業服務。

　　說實話，大灣區內部的城市競爭不可謂不激烈。但當港珠澳大橋把兩地的物理距離壓縮到一個小時生活圈，當橫琴口岸實行「合作查驗、一次放行」，甚至24小時通關時，地理上的隔閡早已被打破。香港缺的是甚麼？是承載大型文旅IP和產業外溢的物理空間；橫琴缺的是甚麼？是國際級的流量入口和專業服務能力。

　　動的核心，不在於當場簽了多少單，而在於解決了「怎麼去」和「怎麼玩」的問題。以前大家覺得去橫琴還是去澳門，現在通過香港的4間主流旅行社——港中旅、KKDAY這些渠道，直接把橫琴的親子樂園、中醫藥康養打包進了香港人的「周末行囊」。這不僅是賣一張門票，而是在重構一條「經港飛—過大橋—游橫琴」的跨境產業鏈。

　　更有意思的是制度上的「軟聯通」。國家層面已經在推跨境會展人員便利通關、展品快速放行，橫琴這邊再疊加資金扶持和審批提速。這種「香港服務＋橫琴場景」的組合，避開了同質化「內卷」。

　　未來的看點在於，橫琴能不能利用好「分線管理」的政策優勢，真正成為香港企業進入內地市場的跳板，同時也成為內地企業出海的橋頭堡。琴港合作，不應只是地圖上的鄰居，更應是規則上的合夥人。這一步，走得穩。

何重恩

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2026-05-22 02:00 HKT
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