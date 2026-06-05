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李飛帆 - 草姬活心丸（黃金升級版） 6月10日出位價發售 | 企業熱話

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李飛帆
1小時前
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生活 專欄
內容

　　全新升級草姬活心丸含有增量5重活心成分，黃金比例配方，大學實證更高效護心#。強效溶解血管垃圾，活血暢通血管，修復血管內壁，3倍降低心腦血管風險^，獲超過100位醫護推薦&。此產品或有助穩定膽固醇、血壓、血糖，助你活心降三高！於6月10日，萬寧以低至53折出位價發售，每盒$199（標準價$379），全年至抵。買3盒送$30萬寧現金劵一張▲；買6盒則送$80萬寧現金劵一張▲；買10送1盒▲平均每盒$180.9！

銷售點：全線萬寧有售

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* 2024【草姬活心丸（黃金升級版）】內部用家調查

# Journal of Chongqing University of Technology(Natural Science), Vol.34, No.3(2020)

^ 2024 CLINICAL STUDY – METABOLIC SYNDROME

& 香港醫護市場調查及策劃有限公司，招募108名醫護人員對草姬活心丸(黃金升級版)問卷調查之2025研究數據，此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。

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