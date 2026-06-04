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潘雄威 - 乳齒鬆動要搖才脫落嗎？ | 乳齒童時

乳齒童時
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潘雄威
4小時前
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生活 專欄
內容

　　很多家長擔心乳齒阻礙恆齒長出，要求脫去乳齒，又叫小朋友用力搖晃鬆動牙齒，加速脫落。

　　乳齒鬆動其實是因為牙腳被身體吸收，就好像建築物地基被破壞，風吹雨打便會搖動。我以前曾經解釋過，當恆齒在乳齒下面生長時，有一種「破牙細胞」會因種種原因受刺激而生長，溶解乳齒的牙腳，然後被身體吸收，一旦大部分牙腳被吸收，牙齒就會變得鬆動。

　　輕輕搖晃一隻已經非常鬆動的乳齒，確實可以稍為加速脫落，因為這會拉斷連接牙齒和牙肉的剩餘韌帶和纖維。但當牙齒只是開始鬆動，牙腳還處於收縮期的初段，搖動牙齒，特別是用力搖晃，會造成疼痛及牙肉的傷害，沒有醫學根據證明這是必要的做法，對牙齒脫落或許只有輕微的幫助，自己強行拔牙更可能會折斷幼薄的牙腳或損傷正在萌發的恆牙。

　　若孩子對鬆動的牙齒感到煩擾，又害怕脫牙，可以提議用舌頭將牙齒輕輕推動，拉扯並切斷剩餘的微小組織纖維，讓牙齒自然地移動。

　　牙齒脫落後，用乾淨的濕紗布或濕紙巾敷在傷口上，讓孩子輕輕咬5至10分鐘止血，使血液凝固，保護傷口。

　　「繩和門柄」那個古法拔牙不要試，突然用力可能會撕裂牙肉組織，導致牙腳斷裂，殘留牙腳碎片在牙肉甚至牙槽骨內，需要手術拔除。在沒有麻醉的情況下將牙齒拉出，只製造不必要的疼痛。

　　乳牙鬆動代表牙腳已經有相當程度的收縮，一般不會阻礙恆齒長出。當恆齒已露出，乳齒還是穩固的，仍未有鬆動跡象，就要找兒科牙醫處理。

潘雄威

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2026-05-28 02:00 HKT
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