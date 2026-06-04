張諾 - 夢想出「法」 | 任意行

從保險高層到法式廚藝導師，郭慧儀（Fiona）走過一段充滿驚喜的旅程。



她在金融保險界工作二十多年，位居市場營運總監，卻在人生下半場，毅然走進廚房這片新天地。由2021年開始，她先後修讀法國烹飪藝術文憑與法式糕餅文憑，在兩個課程的基礎班和進階班，她都是最佳學生。其後更在芸芸優秀學員中脫穎而出，贏得「Best of the Best」比賽冠軍，獲安排到法國里昂米芝蓮星級餐廳Restaurant Guy Lassausaie實習，圓了「法式美味」的修行。



Fiona的創意，在於她從不拘泥於固有框框。她大膽配搭中西食材，以法國鵝肝醬和牛肝菌做蘿蔔糕，鹹香馥郁中帶着熟悉的軟糯，讓味蕾既驚又喜。她把陳皮融入朱古力，這款「陳皮紅豆手作朱古力」更為她和拍檔在上月馬來西亞舉行的世界廚藝大賽中摘得金獎。看似風馬牛不相及的食材，落到她手上，如變魔術，調和幻化出無限可能。



今天的她游走於保險前線、烹飪教學與企業培訓之間，樂此不疲。聽她細訴如何克服重重困難，如何在實習時把刻板工序化為樂趣，如何虛心求教，便會明白她的毅力驚人，成功絕非偶然。



她的書《向夢想出法》，正好記錄了這段歷程。書中亦收錄她畢業盛宴的十道菜式食譜，從開胃菜到精緻小甜品，配搭得宜的酒品建議，讓讀者在家也能感受那份法式細膩，一窺她如何把夢想，一步一步烹調成真。



張諾