KellyChu - 「駿馬之旅．文藝傳承」光影表演下周太空館登場 「香港非遺月2026」開鑼 精彩活動全月上演 | Executive日記

第二屆「香港非遺月」上周六正式開鑼，今個月全港不同地點將陸續舉辦豐富多元嘅非遺活動。為非遺月打響頭炮嘅係5月30日及31日喺香港文化中心露天廣場舉行嘅香港賽馬會呈獻系列：「香港非遺月2026」開幕典禮暨非遺嘉年華，現場有大坑LED小火龍等非遺巡遊，以及多項非遺表演和互動體驗攤位，並首次設有非遺創意市集，邀請市民和旅客參與一場精彩嘉年華，加深大家對香港非物質文化遺產嘅認識。



是次非遺嘉年華以「打開非遺．傳承無界」為主題，重點節目包括大坑LED小火龍巡遊，青少年學員合力舉起以LED燈飾點亮嘅小火龍，穿梭於廣場人群之間，這既保留咗傳統舞火龍嘅氣勢，同時亦為這項國家級非遺代表性項目注入年輕活力與環保創意，吸引市民與旅客駐足觀賞。現場亦設有多個互動體驗攤位，由非遺團體及工作者親自示範，包括花帶編織技藝、雀籠製作技藝、試穿粵劇戲服等攤位或工作坊。於鴻福堂換領站完成簡單任務嘅參加者更可獲免費非遺飲食文化相關禮品，分別有涼茶飲品及祛風散寒、活血補血嘅豬腳薑醋，好受歡迎。



適逢馬年，香港賽馬會呈獻系列：「駿馬之旅．文藝傳承」光影表演將於6月11日至24日喺香港太空館圓拱形牆身登場，係今年非遺月嘅重點節目之一。製作團隊運用專業投射技術，以多角度嘅光影演繹，並配以環繞音效，營造沉浸式視聽體驗，帶領觀眾步入一個以「馬」為核心嘅奇妙世界。每晚8點15分至10點，喺香港太空館循環播放，將成尖沙咀夜間免費打卡好去處。



今年非遺月亦聯乘香港國際機場喺整個6月期間舉辦「非遺伴你飛︰期間限定展示」，讓旅客認識香港嘅生活文化，感受本地非遺魅力。全港不同地區於多個周末及周日亦將舉辦嘉年華或同樂日，適合一家大小免費參加，體驗非遺樂趣。



KellyChu



香港賽馬會呈獻系列：「駿馬之旅．文藝傳承」光影表演將於6月11日至24日喺香港太空館圓拱形牆身登場。