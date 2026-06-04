楊立門 - 過癮海鮮鍋 | 慢活時代

我在深圳覓食的「年資」已不淺，但因為那邊不時有新店登場，新鮮感可以一直不減。這一期的心水店，是開在羅湖口岸茂業廣場（香格里拉酒店對面）的火鍋店「撈鮮門」。全店是半自助式火鍋，各式生料盛在小碟上自由選取，結帳時店員會來點算碟子的數目，有點像日式的迴轉壽司店。湯底是一人一鍋，每位17.5元，有4款選擇，我點過番茄湯和花膠雞湯，都超美味。店裏提供小型蒸籠，可以架在湯鍋上把海鮮蒸熟來吃，特別能保持食材的原汁原味。這是我喜愛的吃法，可惜在香港並不普及。



海鮮大部分是現宰的，琳瑯滿目，令人有選擇困難。生猛的大蝦用竹簽串起，1客6隻才30元，蟶子和大蜆（10幾隻）、大貴妃蚌（2隻）、大生蠔（3隻）一律17.5元。鮑魚、螃蟹和龍蝦等當然貴些，豐儉由人，例如本地小青龍也隻是80元一隻。這店雖主打海鮮，但有個手切潮汕牛肉的櫃枱，一碟有5、6片，也是賣17.5元，一人頂多吃兩碟吧。各式蔬菜就更便宜了，林林總總、乾乾淨淨的用杯子裝着，價錢竟是3至6元不等！所以大家要預留足夠空間多嘗幾款蔬菜。吃到最後，在濃湯裏煮一個小型泡麵作結，便很圓滿了。還有，軟雪糕是免費任吃，全自動化的，衞生又好玩。



以吃海鮮來說，這店的性價比可算是天花板了，我去過兩次，吃到腸胃的極限，每位消費也不出130元。



前資深公務員

現任時事評論員

音樂人

楊立門