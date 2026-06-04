Cally - 黑白®85周年之旅 玩盡「鴨靈號」同5大互動體驗站 | 商界講呢啲

黑白®淡奶可以話係港式奶茶嚟講不可或缺嘅一部分，更加係這座城市嘅集體回憶。趁住黑白®今年邁向85周年，品牌首次登上傳奇帆船「鴨靈號」並於K11 Musea設置限時5大互動體驗站，一齊啟航展開「黑白®85周年之旅」！



今次嘅期間限定「鴨靈號」注入咗黑白®經典乳牛與紅白元素，由船身到甲板都經過精心佈置，化身成360度海上打卡位。最正係登船嘅旅客除咗可以吹住海風飽覽維港美景，仲可以免費獲贈黑白®奶茶1罐，有得玩又有得飲！



搭完船上岸嚟到潮流地標K11 Musea地下海濱長廊5大互動體驗區。大家可以登上極具氣勢嘅「黑白®維港帆影」帆船裝置，拍攝以維港做背景嘅超型格360度影片；行前啲仲有「黑白®奶茶立體影匯」，透過裸眼3D效果，帶你極近距離直擊3:7黃金比例沖調技藝，感受淡奶醇香湧現嘅一刻！



想知經典背後嘅故事，就要嚟「黑白®港味故事廊」了解品牌85年嚟嘅匠心點滴。現場仲設有文青必玩嘅「港式味道 人生四格」AI鏡頭，利用最新AI技術帶大家一秒時空穿梭，瞬間置身舊式大排檔、70年代茶記，臨走前記得逛埋「黑白®珍藏精品店」選購85周年獨家限定精品，正好為呢次港味之旅畫上完美句號。

「黑白®85周年之旅」



日期：即日至2026年6月15日



地點：尖沙咀K11 Musea地下海濱長廊及鴨靈號

