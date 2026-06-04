周大福人壽 - 以香港優勢 錨定財富長線回報 | 保險新領域

最近，我們與內地著名經濟學者付鵬先生進行交流，當中談到全球化正在逆轉，世界秩序重構，不確定性大幅上升。在此背景下，投資需要尋找一個「錨點」。他明確指出：香港，正是當前的關鍵所在。



我完全認同。香港作為連接東西方的重要橋樑，擁有穩健的金融生態，匯聚眾多國際金融機構、多元產品及專業從業人員，能充分滿足投資者在資產配置上的各項需求。對於希望守護長線價值、完善財富規劃的客戶而言，香港提供了一個穩定、透明且可信賴的平台。



以香港為錨點，周大福人壽深耕40年，一直是客戶的堅實後盾。我們不僅受惠於香港健全的法律與監管制度，更將這份制度優勢轉化為客戶能切身感受的實在保障。



香港保險業監管局對保險公司向來設有嚴格而清晰的監管要求，包括資本水平、風險管理，以及最重要的資產獨立管理。保險公司的資產必須專門用於履行保單責任，不能被隨意挪用或轉移。客戶的長期承諾，從第一天起已被制度鎖進保險箱。



進一步而言，香港成熟的理賠機制與長期契約邏輯，確保了幾十年的責任兌付能夠被提前規劃、穩妥執行。保險的本質只有一件事：兌現承諾。而在香港，客戶從制度上得到了最根本的保障。



正因如此，當客戶選擇周大福人壽，他們不僅選擇了一家穩健經營的保險公司，更選擇了香港的制度優勢。在波動市況下，唯有錨定香港，財富才能無懼任何週期。



註：周大福人壽保險有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)為周大福創建有限公司(香港股份代號：659)的全資附屬公司，也是周大福企業成員。

