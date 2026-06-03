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李居明 - 梁朝偉新戲 全裸的深層智慧 | 李居明大師會客室

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李居明
14小時前
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生活 專欄
內容

　　最近，影帝梁朝偉在電影《寂靜的朋友》中挑戰了全裸鏡頭，很多人不知道如何去評論。佛經有云，人若能返樸歸真，回到母胎，放下語言的約束，便能擁有嬰兒的靈性，探觀宇宙有另一個次元的平行世界，這正是這部電影想表達的訊息！對於習慣文字語言，不懂感知靈性的眾生而言，這部電影確是看得人一頭霧水！但如略為解讀，可提升大家欣賞電影的水平。

　　梁能演出這部極具哲理甚至神學境界的電影，他的一生不枉了。這種電影是永恆的、是深邃的藝術及宗教開示錄，因此任何年代都可以看，是永恆發光的電影！能拍得這種高層次的電影，亦是梁朝偉對自己影藝生命的一種致敬吧！

　　因梁朝偉主演，香港才會有機會上映這部電影。可惜沒宣傳，令很多應來看的觀眾沒來，又令來看的觀眾缺乏適當的導讀指引去解讀這部電影。我覺得此片和其他戲不同之處是應有劇透！解構此片一般觀眾才有路可循而進入，方能更欣賞及獲得啟蒙。

　　有關梁朝偉三段最直入主題重要的戲：其一，是實驗室測試出嬰孩比成年人具更敏銳的靈性認知能力。其二，為何梁會在銀杏樹嘔吐，這是呼應雌性銀杏樹的果皮被踩爛後有股嘔吐物的味道。其三，直至一場大雨，是暗喻陰陽交合孕育生命必要的滋潤物。胎兒赤身裸體來到這個世界，故梁必須為全裸，是劇情需要。但為何要梁轉身見到性器，是表達返樸歸真的嬰童境界，雌雄生命體的融合達至高潮和圓滿。

　　這部電影的藝術價值值得我們肯定！感謝導演和梁朝偉及發行公司。香港曾上映這部電影，賣不賣座根本非製作者的初心和意圖，何必介意？

　　徇眾要求，新光黃埔再度上映《寂靜的朋友》，加場今日6月3日下午2時半、6月4至5日中午11時55分。

　　香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。
李居明

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