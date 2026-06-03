張諾 - 京韵嶺南 雙城一席 | 任意行

人生能有幾回，嘗得如此席盛宴？說的是香港瑰麗酒店彤福軒，與京城大董烤鴨的聯乘之作。順德菜大師李志偉與京菜大師高新宇（見下圖）的頂峰交匯，如2位絕世高手，以鏟為筆，食材為墨，在席間揮就一幅「京韵嶺南」的味覺長卷。



菜單甫展開，已見心思。「柚香水晶柚皮」清雅脫俗，「鮮花椒象拔蚌」麻香輕盈，喚醒味蕾；而「東甲九年冬後陳皮鵝肝金錢雞」則將粵式懷舊燒味與法式肥肝巧妙融匯，陳皮的醇厚與鵝肝的豐腴相得益彰。隨後的「太史烏魚蛋羹」，乃是國宴級湯饌。羹湯清潤，烏魚蛋輕盈嫩滑，火候盡顯「粗料精作」的風骨，一碗下去，五內俱暖。



接着，主角登場－－大董「酥不膩」烤鴨（見上圖）。鴨隻在北京以穀麥、豆苗、粟米苗餵養45天，肉質細嫩無羶，連皮帶肉烤至鬆化酥脆，入口不油不渣，確是「酥不膩」的真章。更令人拍案叫絕的，是「大董烤鴨披薩」。薄脆餅底之上，烤鴨絲與芝士共舞，京式甜醬與意式香料交織－－此物只應天上有，意大利人見了恐怕也要俯首稱臣。



高潮迭起。「董氏蔥燒遼參」，蔥汁濃郁如酒，參身軟糯香滑，每一口都是時間與火候的沉澱。「金湯魚意鮮蟹鉗」、「金腿石榴球」，輪番上場，清鮮與醇厚交替，粵菜與京韻相映成趣。最後以「西甲十年大紅陳皮紅豆沙驢打滾」與「妙峰山玫瑰餅」收結，甜而不膩，餘韻悠長。



這一席，不僅是2間米芝蓮食府、2位大師的四手聯彈，更是京粵文化的深情對話。一生難得以回嘗，所幸，我們曾在此時，與這份華麗相遇。



張諾

