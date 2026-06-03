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小董 - 百合有分別 | 輕鬆養生

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小董
14小時前
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生活 專欄
內容

　　近時街市新鮮百合當造，以木糠保鮮、無硫磺熏製，色澤自然微黃，無刺鼻酸味，較乾品滋潤清潤，極宜入藥膳。乾百合分卷丹、細葉百合，卷丹味苦入藥潤燥止咳，細葉味淡清甜，專用煲湯糖水，可潤肺寧心、補益氣陰，改善乾咳失眠。先前鮮百合海底椰薏米湯，以豬尾骨配海底椰、生熟薏米、淮山蓮子，潤肺祛濕、補益肺氣，適合肺虛夾濕、喉嚨乾癢人士。

　　再加2道百合藥膳湯。其一百合沙參玉竹烏雞湯：烏雞半隻、鮮百合40克、沙參30克、玉竹25克、無花果3粒、陳皮1小片。烏雞飛水後先煲1小時，落其餘食材續煲1小時。沙參玉竹專養肺陰，配百合潤燥，無花果潤喉健脾，適合經常熬夜、口乾咽涸、秋燥久咳之人，陰虛體質日常調補尤佳。

　　其二百合蓮子圓肉瘦肉湯：豬瘦肉350克、鮮百合35克、去芯白蓮子30克、桂圓肉20克、芡實25克。瘦肉焯水入鍋，小火先煲40分鐘，下百合蓮子等再煲1小時。百合寧心安神，圓肉補養心脾，蓮子芡實固脾止虛汗，專治心脾兩虛、多夢易醒、心神恍惚、氣虛易倦，失眠反覆者每星期飲1至2次收效顯著。

　　百合藥用價值豐厚，傳統醫學主治乾咳帶血、虛熱煩躁，現代藥理證實可增強免疫力、抗疲勞、輔助調理肺部疾患，肺病調養乾百合用量不少於20克。鮮百合藥性平和，寒熱體質稍加配藥即可調配，無論潤肺或是安神，都是日常平補養生之佳材。

學貫中西的大愛中醫師博士
小董

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