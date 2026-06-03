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KellyChu - 啟德體育園職員Rebron AED助昏迷男「重生」 | Executive日記

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KellyChu
14小時前
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生活 專欄
內容

　　啟德體育園近日上演驚險救人一幕！園方一位名叫陳沛林（Reborn）嘅運動營運統籌員，早前喺啟德青年運動場當值期間，發現一名男子突陷昏迷，命懸一線之際，佢臨危不亂，立即抄起園區配備的自動心臟除顫器 （AED）與急救箱，狂奔300米，將對方從鬼門關前拉回。

　　事發當日，園區內1名男子突然昏迷倒地，情況危急。兩名熱心途人已即時報警，並施心肺復甦法。Reborn接手後，冷靜評估，迅速剪開衣物、貼上電極片，啟動AED電擊，成功將對方從鬼門關拉返嚟。Reborn事後諗起都覺得心有餘悸，形容「當時只諗住快啲、再快啲」，因為每遲1秒都可能救唔返。佢又話，正係入職時接受嘅急救培訓，令佢可以喺關鍵時刻，將所學化為本能：「最重要係保持冷靜，將學過嘅嘢做番出嚟。」

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