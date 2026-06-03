KellyChu - 馬會呈獻「紫禁城看世界」 18件國家一級文物首亮相故宮館 | Executive日記

講起紫禁城，大家第一時間諗起皇帝上朝、后妃寢宮。但喺明、清時期，紫禁城係中外文化交流嘅重地。「香港賽馬會呈獻系列：紫禁城看世界－－中外文化交流與互鑒」展覽由即日起喺香港故宮文化博物館開放，大家一次過可以睇勻陸上絲綢之路同海上貿易嘅繁榮見證。



展覽分四個單元：「中外往來－－馬可孛羅與鄭和」、「舶來珍品－－明代宮廷藝術與世界新知識」、「東西薈萃－－清代中外工藝與科技交融」、「天子南庫－－粵海關與世界」。展品逾130件珍品，當中包括18件國家一級文物，涵蓋書畫、珠寶、鐘錶等。



Kelly最鍾意「東西薈萃」單元，展示康雍乾三朝嘅中西工藝融合。康熙愛科研，推動玻璃與畫琺瑯技術研發；雍正喜愛日本漆器，甚至參考日本刀製造侍衛佩刀；乾隆時期嘅《人物羅漢床》更出現帶鐘錶嘅外國商人，反映當時國人心中對外國人嘅形像。大家行過西九龍嘅時候，不妨入去睇吓，感受一下幾百年前皇帝點樣「放眼世界」。



KellyChu



展覽呈現逾130件珍品。