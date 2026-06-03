李純恩 - 明天去桂林 | 好好過日子

明天要去桂林，跟上次去這個地方，相隔了十年。



桂林去過很多次，起初是因為本來在南寧工作的父母在文革期間被下放到桂林山區的一個錫礦，我從上海去探望。那真是一個山溝，從桂林坐汽車在山路上繞來繞去要六個多鐘頭才到。



那時候從上海坐一天一夜火車到桂林，在錫礦的辦事處招待所住一晚，第二天搭礦裏的運輸卡車進山，一路顛簸，好在沿途風景如畫，也不覺得悶。有時出車出得晚，走到半路就天黑了。盤山公路修得很簡陋，周圍一片漆黑，卡車的高燈直照出去，前面拐彎處總像懸崖盡頭，那車好像會衝下崖去。有一次在夜路上汽車爆了胎，司機把車靠在路邊，我們兩人打着電筒摸黑換車胎，搞了好久，滾了滿身紅土。終於搞掂之後，我走到一片山坡前撒尿，只覺眼前忽閃忽閃有許多橘紅色的光在飛，打開電筒一看，原來是一片荒墳，飛動的是人稱鬼火的磷火。我跟司機說了，他嚇得馬上開車，飛馳而去。



那時候沒有高速公路，每次去探望父母都如此折騰，似乎次次都有些驚險，以致五十年後還記得許多細節。



那個地方其實不算太遠，是桂林轄下的恭城縣，有了高速公路之後，很快就能到達。上一次跟上海的電視攝製隊去桂林附近的恍榕莊拍節目，到了那裏才知道是恭城縣地界，畢竟是兒時去過許多次的地方，親切感油然而生。



李純恩