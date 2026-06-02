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林國誠 - 傳書不傳訣 | 五里山

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林國誠
10小時前
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生活 專欄
內容

　　習堪輿近40年，研究各門派的要義。其中一個重要的關鍵就是師承。基本的密頭理氣書籍多不勝數，只要努力和有好的中文根底理應可以了解基本理論，但進一步的運用沒有師承的點化，難於應用出來。自古的堪輿家都是傳書不傳訣。其中中國堪輿最重要的人物唐朝的楊益，人稱救貧先生，在古時堪輿學只容許皇室成員使用，完全不容許在民間得到。更離譜是怕有人學曉，便創作了滅蠻經，這套假風水理論擾亂民間。書記載在唐朝有120多個風水派別，當時救貧先師官拜紫金光祿大夫，因戰亂一直南下在江西省三僚村安定下來，才將風水傳開。楊公留世的著作不多，但非常全面，他最先帶出形理相配的重要，他每一本著作都是鉅著，每字都值萬金，撼龍經，疑龍經就是巒頭的理論，但大家可以想像用文字來形容各式各樣的山形水勢，絕對難於明白。另外，他幾本鉅著天玉經、青囊序、青囊奧語，都天寶照經等便是以理氣為主。大部分沉迷於盤理就從這幾部鉅著後學演變出來各式各樣的理論，當中必定有真有假。因為書內楊公並沒有非常直接的言明。

　　一本書有各派理論自圓其說。到清代初地仙蔣大鴻罵前人不夠清楚把真正學理說出來，所以他去解釋楊公的理論，如地理辨正，就是辨正楊公的天玉寶照經等書，是堪輿一個重要的歷史階段。但如果你看蔣公的書，一樣看不明白，如霧裏看花，一樣吞吞吐吐，沒有把真正的要訣寫出。所以解釋蔣公的書又有不同的說法，基本上不會有人會披肝露膽把真正的理論寫上在書上，但會傳給門人，或者這就是我們的傳統。如果沒有人師承的講解，根本是沒有可能破解訣要。如果不是隨師上山一步一步了解山水情意，跟大部分人上到山只是看風景而已。

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