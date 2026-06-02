Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 展新海濱規劃 啟發明Teen 恒地迎50周年 續育本地人才 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
10小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　恒基地產日前特別舉行咗一連兩場嘅「探索Central Yards」活動，招待約80位「共創明『Teen』計劃」學員及友師，介紹呢個位於中環新海濱嘅旗艦項目。勞工及福利局局長孫玉菡致辭時提到，期望活動讓學員可以加深對建築及工程行業嘅認識，並鼓勵更多有志本地年輕人投身業界，為香港未來發展注入力量。

　　恒基地產連續第4年支持「共創明『Teen』計劃」，與各界攜手推動青年發展。是次「探索Central Yards」活動旨在向學員及友師介紹Central Yards的規劃理念、建築及設計特色、創新科技，以及建築項目背後所涉及的主要崗位，為參與年輕人拓闊視野，並就其學習及生涯發展提供啟發。

　　佢哋喺活動期間亦參觀咗Central Yards接駁國際金融中心商場和中環碼頭連接大樓嘅臨時行人通道，並由專人介紹當中嘅設計特色與藝術元素，讓大家進一步認識項目規劃理念。今年係恒基地產成立50周年，集團表示，未來會繼續通過不同方式，支持本地年輕人發展，為香港培育更多人才，以實際行動回饋社會。

KellyChu

最Hit
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
20小時前
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
18小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
影視圈
14小時前
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
醫生教室
23小時前
籃球名帥翁金驊疑粗暴體罰男生 捉左手逼自摑、怒扔外套 議員促交代
00:51
籃球名帥翁金驊疑粗暴體罰男生 捉左手逼自摑、怒扔外套 議員促交代
社會
2小時前
廣州白雲機場︱飛機降落行駛近1小時惹不滿 網民：上周試過50分鐘
廣州白雲機場︱飛機降落行駛近1小時惹不滿 網民：上周試過50分鐘
即時中國
15小時前
李家鼎鬧爆逾10次「仆X仔」  《東周刊》獨家專訪鼎爺  公開宣布同李泳漢脫離父子關係
李家鼎鬧爆逾10次「仆X仔」  《東周刊》獨家專訪鼎爺  公開宣布同李泳漢脫離父子關係
即時娛樂
2小時前
外國不時有人討論馬桶座墊為何要弄成U型。 路透社
公廁馬桶用U型座墊五大原因 唔止衞生仲有防盜功能？
即時國際
12小時前
法官斥責被告邱鎮濠以沾上沙子的手指插入女事主下體，行為污穢惡劣。資料圖片
男侍應草地兩姦醉娃 曾以手指沾沙粒唾液插陰 官斥行為污穢惡劣 判囚5年
社會
18小時前
更多文章
啟德體育園內不少建築和藝術品都融入中國傳統文化，例如這幅極具動感嘅12生肖壁畫。
KellyChu - 中軸線貫連四方 舊跑道注新靈魂 體育園四大主題 穿梭啟德過去未來 | Executive日記
大家去啟德體育園睇演唱會，除咗被主場館嘅紫色幻彩珍珠外牆吸引，有冇留意到整個園區仲有好多特色地方？等Kelly話畀你知，其實啟德體育園主要由3幢主體建築構成，包括啟德主場館、啟德青年運動場及啟德體藝館，而為咗更好地將咁大片區域連繫起來，設計團隊以「啟德中軸線」為重要設計概念貫連四方，與此同時，融入「啟德百感」作為主題，賦予不同區域有不同情緒主題，並化為一系列藝術裝置呈現，連結香港昔日啟德機場嘅歷史
10小時前
Executive日記
中電上周六為一衆比賽得獎嘅小朋友頒發獎項。
KellyChu - 羅淑佩繪壁畫為啟德發展區添色彩 中電「童」創社區填色賽 延伸變電站美化藝術 | Executive日記
中電今年慶祝125周年，特別選擇咗美化啟德新總部附近嘅承啟道變電站，交由大家揮筆繪製，畫上香港嘅日常景致，一同為社區注入繽紛嘅活力。呢次變電站美化活動嘅壁畫創作，更延伸成為中電「童」創社區填色比賽嘅主題，廣邀全港幼稚園、初小，以及高小學生發揮創意，將節能減碳訊息傳遍香港。文體旅局局長羅淑佩上周六為得獎嘅小朋友頒發獎項，仲親身到承啟道變電站同大眾一起畫出彩虹，成為創作者之一。 　　羅淑佩上周六
2026-06-01 02:00 HKT
Executive日記