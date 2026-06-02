KellyChu - 展新海濱規劃 啟發明Teen 恒地迎50周年 續育本地人才 | Executive日記

恒基地產日前特別舉行咗一連兩場嘅「探索Central Yards」活動，招待約80位「共創明『Teen』計劃」學員及友師，介紹呢個位於中環新海濱嘅旗艦項目。勞工及福利局局長孫玉菡致辭時提到，期望活動讓學員可以加深對建築及工程行業嘅認識，並鼓勵更多有志本地年輕人投身業界，為香港未來發展注入力量。



恒基地產連續第4年支持「共創明『Teen』計劃」，與各界攜手推動青年發展。是次「探索Central Yards」活動旨在向學員及友師介紹Central Yards的規劃理念、建築及設計特色、創新科技，以及建築項目背後所涉及的主要崗位，為參與年輕人拓闊視野，並就其學習及生涯發展提供啟發。



佢哋喺活動期間亦參觀咗Central Yards接駁國際金融中心商場和中環碼頭連接大樓嘅臨時行人通道，並由專人介紹當中嘅設計特色與藝術元素，讓大家進一步認識項目規劃理念。今年係恒基地產成立50周年，集團表示，未來會繼續通過不同方式，支持本地年輕人發展，為香港培育更多人才，以實際行動回饋社會。



KellyChu