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曾安業 - 新一代中年三寶 | 安業興邦

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曾安業
10小時前
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生活 專欄
內容

上月一連三日舉行的體能耐力賽HYROX香港站，吸引來自不同國籍及年齡層人士參與，亦迅速成為網上熱話。有人更戲稱，「HYROX、匹克球及街跑」已成為新一代「中年三寶」，反映不少人踏入中年後，開始將運動視為新的生活方式。

　　HYROX雖然並非全新概念，但相比以往體能耐力賽動輒涉及長距離及高難度障礙挑戰，其八公里跑程及八項功能性訓練，門檻相對較低，亦更容易吸引一般人參與。不少人甚至因為報名參賽，才開始建立規律運動習慣，再透過一次又一次計時賽突破自己。加上社交媒體上，大量參賽者分享由備賽、訓練到完成比賽的過程，甚至與朋友一同組隊參加，令HYROX不再只是一項運動，更逐漸演變成一種生活模式與社交活動。

　　另一項近年急速冒起的運動，則是匹克球（Pickleball）。不少人將其視為「較低體能門檻版」的網球運動，由於場地較小、節奏較容易掌握，加上室內場地日漸普及，即使沒有太多運動基礎的人亦容易上手。有人甚至形容，匹克球是一種可以「邊聊天邊打」的運動，娛樂性及社交性兼備，因此迅速成為公餘熱門活動之一。

視運動為新生活方式

　　既然談到「中年三寶」，自然亦少不了街跑。這裏所指的，並非一年一度的香港馬拉松，而是近年盛行的街跑團（Run Club）文化。無論在海外或香港，街跑團均越來越受歡迎，參加者通常在固定時間集合出發，不需正式報名，既可獨自參與，亦可相約朋友同行。大家以相若步伐穿梭香港街道，在跑步之中重新認識城市。那種集體自律感、陪伴感，以及運動後帶來的滿足感，正是Run Club特別吸引人的地方。

　　香港近年健身文化越趨普及，亦反映運動正逐漸融入日常生活。健身室數量越來越多，不但有24小時營業模式，亦有不同類型的精品健身室；不少私人屋苑更早已設有設備完善的健身室。另一方面，在家工作模式逐漸普及，越來越多上班族會利用午飯時間做瑜伽或跑步，令運動慢慢成為生活習慣。

　　此外，社交媒體及網絡平台亦大大降低了接觸運動的門檻。無論是重訓、瑜伽，還是跑步訓練，網上均有大量短片教學，由健身器材操作、動作示範，到完整訓練計劃，都可以輕易找到，令運動變得比以往更觸手可及。

　　人到中年後更重視健康，其實是十分自然的事。許多人多年來忙於工作與家庭，往往難以維持穩定運動習慣。待事業逐漸穩定、家庭責任稍為減輕後，便開始重新尋找一些較易入門、亦能融入日常生活的運動方式。

　　當然，運動始終應量力而為。無論是年輕人還是中年人，若希望提升體能或挑戰自己，都需要循序漸進，並接受適當指導。不過，若中年人的「三寶」，由過去追求物質象徵，逐漸轉向健康與生活質素，始終反映了香港人對健康與生活質素的另一種追求。

曾安業

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