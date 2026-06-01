林靜 - 一點心意 萬般匠心 | 紅棉樹下

點心，廣東話唸來溫柔－－「一點心意」。細細件，精緻在於巧思。鮮蝦伴豬肉成燒賣，海鮮與肉脂交織，一吃難忘；巧手摺出數十褶的蝦餃皮，蒸後雪白剔透，美得叫人捨不得動筷。點心之妙，不在飽肚，而在那份「點點心思」。



這份心思，在良廚心中不斷昇華。張偉忠師傅掌杓的「醉雍樓」，位處中環心臟的置地廣場，開張不久，已成點心迷朝聖地。張師傅帶領團隊，一口氣推出多款升級點心，可說是精心細思「爆棚」。



先說「苗家酸湯金魚餃」。一條栩栩如生的金魚在湯中暢泳，南瓜酸湯色澤金黃，微酸開胃，把魚餃的鮮甜加倍放大。朋友笑說，這哪是點心，根本是池塘裏的活物。



「魚子鵪鶉蛋燒賣」的精髓，藏在肉餡中央那顆鵪鶉蛋。一口咬下，流心蛋黃緩緩湧出，邊吃邊防蛋漿「爆射」，同時更佩服廚師的巧手－－要把熟蛋完美包裹，何其考功夫。面層綴以晶瑩魚子，鹹鮮與肉香層層遞進。



「松露菌皇黑天鵝酥」上桌，全桌驚嘆。黑天鵝造型精緻得令人捨不得下箸－－那是芋蓉加黑松露醬炸起的芋角，油炸發起的「羽毛」幾可亂真。大家笑說，以後發生「黑天鵝事件」，未必是壞事，反而會憶起張師傅這道美味。



女士們最期待「開心果手工手袋酥」。紅酥皮比名牌鱷魚皮更美，外形酷似愛馬仕手袋，餡料是開心果蓉，香甜細膩。一口一個「超級開心」，名副其實。



張師傅的匠心不止於此。富貴瀨尿蝦餃皇、醉雍特級蝦餃皇、藍夢蝶豆苗餃，每一款都見功力；軟心叉燒酥、一口和牛酥、紅米酥炸脆皮蝦餃、酥皮咖啡蛋撻－－廚藝在此綻放。



從前點心是茶樓的吆喝與蒸籠白煙，如今在張師傅手中成了藝術品。一點心意，可以很輕，也可以很重。重到讓人專程前往，重到讓人捨不得吃。



林靜