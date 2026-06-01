Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靜 - 一點心意 萬般匠心 | 紅棉樹下

紅棉樹下
紅棉樹下
林靜
10小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　點心，廣東話唸來溫柔－－「一點心意」。細細件，精緻在於巧思。鮮蝦伴豬肉成燒賣，海鮮與肉脂交織，一吃難忘；巧手摺出數十褶的蝦餃皮，蒸後雪白剔透，美得叫人捨不得動筷。點心之妙，不在飽肚，而在那份「點點心思」。

　　這份心思，在良廚心中不斷昇華。張偉忠師傅掌杓的「醉雍樓」，位處中環心臟的置地廣場，開張不久，已成點心迷朝聖地。張師傅帶領團隊，一口氣推出多款升級點心，可說是精心細思「爆棚」。

　　先說「苗家酸湯金魚餃」。一條栩栩如生的金魚在湯中暢泳，南瓜酸湯色澤金黃，微酸開胃，把魚餃的鮮甜加倍放大。朋友笑說，這哪是點心，根本是池塘裏的活物。

　　「魚子鵪鶉蛋燒賣」的精髓，藏在肉餡中央那顆鵪鶉蛋。一口咬下，流心蛋黃緩緩湧出，邊吃邊防蛋漿「爆射」，同時更佩服廚師的巧手－－要把熟蛋完美包裹，何其考功夫。面層綴以晶瑩魚子，鹹鮮與肉香層層遞進。

　　「松露菌皇黑天鵝酥」上桌，全桌驚嘆。黑天鵝造型精緻得令人捨不得下箸－－那是芋蓉加黑松露醬炸起的芋角，油炸發起的「羽毛」幾可亂真。大家笑說，以後發生「黑天鵝事件」，未必是壞事，反而會憶起張師傅這道美味。

　　女士們最期待「開心果手工手袋酥」。紅酥皮比名牌鱷魚皮更美，外形酷似愛馬仕手袋，餡料是開心果蓉，香甜細膩。一口一個「超級開心」，名副其實。

　　張師傅的匠心不止於此。富貴瀨尿蝦餃皇、醉雍特級蝦餃皇、藍夢蝶豆苗餃，每一款都見功力；軟心叉燒酥、一口和牛酥、紅米酥炸脆皮蝦餃、酥皮咖啡蛋撻－－廚藝在此綻放。

　　從前點心是茶樓的吆喝與蒸籠白煙，如今在張師傅手中成了藝術品。一點心意，可以很輕，也可以很重。重到讓人專程前往，重到讓人捨不得吃。

林靜

最Hit
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
飲食
19小時前
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
社會
9小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
4小時前
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一演出遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一表現遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
影視圈
14小時前
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
14:47
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
影視圈
2026-05-31 12:45 HKT
劉德華老婆朱麗蒨疑超市被偶遇 零濾鏡下反映60歲皮膚狀態 專注做一事賢良淑德
劉德華老婆朱麗蒨罕現身平民超市  60歲真實皮膚狀態零濾鏡曝光  專注做一事賢良淑德
影視圈
3小時前
01:40
羅便臣道火警｜「劏場大王」尹柏權昏迷危殆 6年前同涉藏毒 前女友禮頓山墮斃
突發
20小時前
華裔學者李競存 任科大醫學院創院院長
華裔學者李競存 任科大醫學院創院院長
教育新聞
1小時前
星島申訴王 | 港男債冚債欠17萬 擬清數變破產 被𠱁再借財仔 硬食天價手續費
05:04
星島申訴王 | 清卡數變搞破產兼借財仔 20歲仔遇黑心清數公司墮「天價行政費」騙局
放蛇直擊
5小時前
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
01:29
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
即時國際
2026-05-29 22:57 HKT
更多文章
林靜 - 運動旅遊 | 紅棉樹下
　　朋友聚會，話題已從「去哪裏打卡」變成「去哪裏打網球」。打開社交媒體，演算法不斷推送清邁的紅土場、曼谷的夜間網球中心，以及布吉島海邊的度假式訓練營。看着朋友一身網球裝束在棕櫚樹下揮拍，我不禁想香港能否加入這股運動旅遊風。 　　運動旅遊的核心，早已超越觀賽，轉向深度體驗，馬拉松比賽就是成功例子。網球旅行也在發展中，因為它能融合運動、社交與度假，門檻適中，適合三五知己同行。泰國成功之處，正是將
2026-05-30 02:00 HKT
紅棉樹下