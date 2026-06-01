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KellyChu - 港崇德社會長換屆猛人雲集 演藝學院前校長蔡敏志接棒 | Executive日記

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KellyChu
10小時前
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生活 專欄
內容

　　香港崇德社最近舉行咗周年會員大會，並選出新一屆理事。演藝學院前校長蔡敏志教授從去屆會長鄭小燕手中接棒成為2026-28年度新任會長。 

　　蔡教授由演藝退下來之後，繼續熱心社會事務。她致辭時說，未來兩年除咗秉承香港崇德社多年來關心社會及女性福祉嘅使命，更會着力支援單親母親、家暴受害女性、受聽障或視障影響生活嘅女性及其家庭。

　　卸任會長鄭小燕，來自珠寶業企業家，她回顧過去兩年香港崇德社嘅工作，讚揚會員喺推動各種支援項目展現出嘅力量，好比鑽石般堅韌，每每迎難而上；形容這兩年間嘅工作成果有如鑽石般閃爍，感謝各會員付出。

　　就職禮當晚猛人雲集，包括前律政司司長梁愛詩、前香港區全國人大代表譚惠珠、王䓪鳴博士、美容儀態界鼻祖華慧娜、現任香港總商會主席陳瑞娟、立法會議員簡慧敏、立法會前秘書長吳文華等。香港崇德會於1972年成立，會員主要是來自醫療、法律、工商、金融及教育界的專業人士。

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