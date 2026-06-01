KellyChu - 羅淑佩繪壁畫為啟德發展區添色彩 中電「童」創社區填色賽 延伸變電站美化藝術 | Executive日記

中電今年慶祝125周年，特別選擇咗美化啟德新總部附近嘅承啟道變電站，交由大家揮筆繪製，畫上香港嘅日常景致，一同為社區注入繽紛嘅活力。呢次變電站美化活動嘅壁畫創作，更延伸成為中電「童」創社區填色比賽嘅主題，廣邀全港幼稚園、初小，以及高小學生發揮創意，將節能減碳訊息傳遍香港。文體旅局局長羅淑佩上周六為得獎嘅小朋友頒發獎項，仲親身到承啟道變電站同大眾一起畫出彩虹，成為創作者之一。



羅淑佩上周六到中電新總部出席「承啟道變電站．畫出社區色彩」啟動儀式同頒獎禮。佢致辭時提到：「大家好像有點生外，其實中電係一個好有親切感嘅公營事業」，瞬間為現場營造輕鬆氣氛。佢話，自己自小住喺九龍區，所以都係中電照顧佢，現在搬咗去港島區，仍然好高興可以出席今次活動，為啟德發展區添上新色彩。



佢形容，中電新總部係啟德體育園嘅「好鄰居」，亦係為啟德注入源源動力嘅強大後盾；而啟德體育園則為香港盛事經濟注入源源動力。佢亦話，啟德發展區係香港十分重要嘅市區規劃，目標打造一個以文化、綠茵、體育和旅遊為主題嘅樞紐，建設維港沿岸富有特色、朝氣勃勃、與民同享嘅社區，是次變電站美化計劃亦正好呼應呢個概念，「讓基建設施不再只是功能性、冷冰冰的存在，而是融入我們社區的一部分，並以文化藝術推動社會創新。」她期待承啟道變電站壁畫能成為九龍城社區一大亮點，與其他社區藝術項目一同展示香港嘅活力。



當局長頒獎畀得獎嘅小朋友時候，Kelly見到佢臉上滿足嘅表情，大家都一齊為香港新一代鼓舞，為佢哋努力、營造良好嘅成長環境，就好似壁畫上充滿「香港情」嘅畫面一樣。



KellyChu



文體旅局局長羅淑佩更與大眾一起為承啟道變電站增添色彩。