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馮榕榕（Ruby） - 城市場景與高訂工藝交織 | 榕榕細語

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馮榕榕（Ruby）
17小時前
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生活 專欄
內容

　　大家對Chanel都不會陌生，每年的新設計，特別是手袋，都是長期售罄或處於Waiting List狀態。但其實時裝才是Chanel的王牌，品牌設計極度重視布料與工藝研究，擁有專責斜紋軟呢（Tweed）的工房Maison Lesage，還有另一個工房Atelier Lognon專責褶皺工藝，成就其無可取代的法式Savoir-faire。

　　2026年Métiers d'art系列是創意總監Matthieu Blazy上任後首個工藝坊系列。Blazy以「城市眾生相遇」為核心概念，將騷場帶至紐約百年地鐵站Bowery Station，讓日常通勤場景與高訂工藝交織。他表示：「紐約地鐵屬於所有人……每個人都是自己故事中的主角。」

　　本季最震撼的工藝，是Maison Lesage以純手工打造的動物紋刺繡。綠色豹紋、虎紋、斑馬紋，以手工流蘇繡出立體紋理，將羊毛紗線與嶄新物料結合，為經典軟呢注入新意。Lesage是Chanel旗下最古老的刺繡工坊，2002年納入品牌，傳承獨特傳統技術並銳意革新。工匠需先描圖、壓粉顯輪廓，再以精準針法將紗線、珍珠或珠片繡成藝術品，每一針都耗時極久，且不能出錯。一件刺繡外套的花瓣流蘇，需要工匠以純手工製作數天才能完成。

　　另一項令人歎為觀止的工藝，來自Atelier Lognon的褶皺技術。Lognon以特製紙模對絲、棉、皮革等面料進行加熱加壓，形成永久性褶紋。工序極其繁複：面料先熨燙，置入上下紙模收緊捲筒，送入攝氏85至100度烤爐1至1.5小時，靜置至少一天確保完美褶紋。工坊收藏達3,000種紙模，代表着不同的褶皺風格。本季Blazy以這種工藝創造休閒卻高級的輪廓，讓日常感與高訂感無縫交融。在機械化時代，Lognon仍保留大量手工操作，這在時尚界極為稀有。

　　第三項工藝來自Maison Goossens，Chanel的珠寶和鑄造工坊。Goossens以手工錘打、拋光、仿舊及鑲嵌寶石，為造型畫龍點睛。本季的Art Deco風格珠寶，融合了金工與藝術，延續拜占庭風格傳統，工序一絲不苟，技術要求等同高級珠寶。

　　Blazy亦結合Maison Montex的立體刺繡、Maison Massaro的後繫帶鞋，打造從玩味俏皮到實穿前衛的不同氣質。系列更於絲綢內襯上手繪紐約場景，包括Coco Chanel在天際線前遛狗的畫面。

　　從Métiers d'art 2026可見，Chanel以一針一線刻畫城市縮影，讓日常與高訂無縫交融，這正是時裝才是王牌的原因。每一塊布料、每一針刺繡、每一道褶皺、每一顆寶石，都蘊含着匠心工藝與品牌對完美的執着。

馮榕榕（Ruby）

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