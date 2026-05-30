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林靜 - 運動旅遊 | 紅棉樹下

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林靜
17小時前
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生活 專欄
內容

　　朋友聚會，話題已從「去哪裏打卡」變成「去哪裏打網球」。打開社交媒體，演算法不斷推送清邁的紅土場、曼谷的夜間網球中心，以及布吉島海邊的度假式訓練營。看着朋友一身網球裝束在棕櫚樹下揮拍，我不禁想香港能否加入這股運動旅遊風。

　　運動旅遊的核心，早已超越觀賽，轉向深度體驗，馬拉松比賽就是成功例子。網球旅行也在發展中，因為它能融合運動、社交與度假，門檻適中，適合三五知己同行。泰國成功之處，正是將網球包裝成「陽光假期」的一部分。費用親民、配套完善，球場連接着按摩池和池畔酒吧，打完波即可跳入泳池，晚上品嘗正宗泰菜。

　　反觀香港，並非沒有潛力。我們的網球傳統深厚，每年香港網球公開賽吸引國際目光，社區球場亦藏於城市角落，比如維園旁鬧市中的網球場，或寶雲道被山林環繞的場地，本身就極具城市特色。問題是，我們從未認真以「運動旅遊」的角度包裝這些資源。

　　香港要發展運動旅遊，不必複製泰國的度假模式，反而應凸顯自己的「城市球場」魅力。想像一個專為遊客設計的網球體驗團：上午在鬧市球場跟本地教練學藝，下午穿梭旺角尖沙咀體驗本地文化，晚上到各區搜尋美食。完成三日兩夜訓練後，亦可以到郊外走走，體驗香港美麗的山水，延長旅客在香港逗留時間，亦可填補旅遊淡季的空檔。

　　關鍵在於心態轉變。香港旅遊業長期依賴購物和美食，但當旅客口味轉向深度體驗，我們必須敢於揮出新一板。運動旅遊不需要大興土木，只需將現有資源重新用創意包裝。

林靜

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