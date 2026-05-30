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KellyChu - 培幼會「Dress White Day」行動 響應5‧28世界月經衞生日 | Executive日記

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KellyChu
17小時前
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生活 專欄
內容

　　日前星期四大家出街有冇留意到多咗人着白色衣服？原來5月28日係世界月經衞生日，國際培幼會（香港）發起「Dress White Day」行動，鼓勵企業及大眾穿着白色衣服，表達對月經健康嘅關注，以行動打破「月經來不能穿淺色衣物」之迷思與恐懼，並呼籲社會正視月經作為性別平等與公共健康嘅重要議題之一。

　　培幼會指，現時全球只有39%學校提供月經健康教育，代表不少女童在初次經期前，未必能獲得足夠知識準備，容易因不理解身體變化而感到困惑；同時，月經污名往往令女孩把問題藏起來，甚至在月經時選擇迴避參與學習相關活動，進而影響學習表現，形成惡性循環。

　　月經係女生自然生理現象，理應受到接納與尊重。國際培幼會去年於全球透過97個項目，為超過107000名女孩與婦女提供月經用品與相關教育；亦推出「月經友善企業計劃」，邀請企業在工作環境中建立更貼近需要的安排，例如提供免費衞生巾，及容許女性僱員每月享有月經假期或經期時在家工作。

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