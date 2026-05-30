譚紀豪 - 日掛中天格外紅 | 無名指

驕陽似火，曬到頭昏目眩，就想起「羿射九日」的神話。天上有十個太陽，大地乾裂，河水枯竭，《淮南子》描述為「焦禾稼，殺草木」，種在地上的都活不下去，「而民無所食」，人都快餓死了。

此時羿隆重登場，他的出身有兩種說法，一說他因善射而被堯請來為民除害，另一說是他原為神仙，天帝帝俊命他下凡拯救萬民，他彎弓射下九日，也就是帝俊和羲和所生的九個孩子，得罪了天帝被貶凡塵。以前我總無法理解其中的邏輯，帝俊十個兒子在人間鬧事，羿受命處理必有衝突，天帝為何沒加約束？後來歷史看多了，才明白這樣的事情並不稀奇，先救天下蒼生，再報殺子之仇，在帝王眼中沒有矛盾。可憐羿無端被搭進來，註定要成為悲劇英雄。他為了重返神界，向王母娘娘求不死藥，卻被妻子嫦娥吃了獨自奔月。最後這位射九日救萬民的英雄，竟被妒忌的徒弟逄蒙用桃木杖在樹下打死。

任你本領再高，終究還是被命運擺布。孫悟空翻再多觔斗也逃不出如來佛的手掌心，我等凡夫俗子又怎能避得開當空的艷陽呢？去年辛芷蕾奪威尼斯影后的電影叫《日掛中天》，片名取自唐滌生《紫釵記》唱詞「日掛中天格外紅」，粵劇最終劍合釵圓，電影中卻是悲劇收場，儘管他們沒有一個是壞人。

站在亂吐火舌的晴空下，我在滿身汗水中幡然醒悟，羿射九日講的不是人定勝天的抗爭精神，也非不惜犧牲為民請命的政治寓言，它只是埋在我們基因深處的宿命論。

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譚紀豪