王佩兒 - 廚房Style | 侃侃兒談

上個月和團隊去意大利公幹，除了探訪公司在當地的櫥櫃和爐具生產廠外，還有此行重頭戲－－參觀「米蘭國際廚房家具展」（EuroCucina）。這項始於1974年的展會，歷經逾半世紀，已成為全球廚房家具與設計領域的指標性展會，被視為行業風向標，每屆都吸引全球成千上萬的展商與買家聚首一堂。



一直很欣賞意大利的廚房設計與工藝，美學背後，投射的是生活態度和理念。意大利人家庭觀念濃厚，周末聚餐、節日團聚是重要文化習慣，因而對廚房設計特別講究。



縱觀本屆展會，完全感受到新潮廚房設計的革新趨勢都緊扣科技進步與現代人的生活需求。傳統廚房的功能邊界正在悄然打破，家居一體化成為主流，廚房與餐區、休閒區乃至戶外空間無縫銜接，使烹飪不再只是「入廚房」，而是承載着互動與儀式感。與此同時，智能科技全面升級，物聯網技術融入烹飪、清潔、環境調控全流程，正在重塑用戶居家體驗。



「綠色可持續」亦是貫穿全場的核心理念，環保再生板材、抗菌陶瓷等節能環保材質廣泛應用，讓精工設計與低碳生活相得益彰。而在視覺與體驗層面，設計師們告別冰冷的極簡風格，以珍珠米色等柔和色調搭配天然材質，為廚房空間注入溫柔氣息，貼合大眾追求身心舒展的內在需求，讓家居空間不止「養眼」，更懂人心。



此行所見所學所思，也為我們煤氣公司旗下的高級櫥櫃廚具品牌Mia Cucina推陳出新積蓄新創意。說到這裏，允許我預先「賣個廣告」－－我們的Mia Cucina即將有一連串新品上市，致力將歐洲的設計工藝，與崇尚明火、鑊氣的東方煮食習慣完美糅合。畢竟，現代家庭的廚房，除了承載三餐四季、滿足實用需求之外，亦是家居「顏值」的重要部分，還要兼具生活的情感與溫度。



換個角度看展會，直觀感受行業脈搏，或多或少能感受到當前歐洲經濟的確正面臨困境和挑戰，不少業界知名品牌為慳成本，沒有高調參展，轉而選擇私屬展廳或另租小場接待客戶。此外，也看到很多歐洲展商積極求變，紛紛將目光投向海外市場，尤為看好香港與內地的廣闊機遇，期待跨地域拓展新商機……



廚房這個小天地，蘊藏着一個家庭最真實的生活模樣。未來，煤氣公司將繼續精益求精，用心為每位客戶打造舒適、貼心且健康的lifestyle。



香港中華煤氣有限公司

企業事務及政府關係總監暨延伸業務總監

王佩兒