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項明生 - 佛誕大遷徙 | 非誠勿遊

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項明生
6小時前
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生活 專欄
內容

　　剛剛過去的佛誕假期，我結夏安居，在家茹素，浴佛念經。足不出戶，這個戶，是我在深圳的新家，上FB隔岸觀火。各個陸路口岸，全部人山人海，根據不完全統計，排羅湖口岸1小時，過了關地鐵月台也大擠塞，連頭等車廂都擠不上去。

　　排蓮塘口岸兩小時，一半時間在排隊過關，因為這個口岸沒有地鐵，還要排一個小時等出市區的巴士及小巴。深圳灣口岸的戰況更激烈，承載的人流車流不止深圳南山區、寶安區及福田區，還有經過深中通道前往中山珠海，所以下午6時已經動彈不得。似乎最快是福田口岸，連平時拍烏蠅的皇崗，全部排到出關口外。個個諗住玩到最後一刻，食埋晚飯揼埋骨，幾十萬人衝去關口逼返屋企翌日返工，排1至3個鐘頭是常識吧！過了關，仲要排巴士同小巴，地鐵都逼唔上，30幾度高溫煎熬，加埋無數人的狐臭汗味，真係人都癲！最醒的莫如搭高鐵，如果你能預先搶到票的話，14分鐘可由福田直達西九，一列「和諧號」列車的載客量為480人，過關和諧輕鬆。

　　今年截至5月2日，經深圳各口岸出入境人員突破1億人次，較2025年提前17天達成，日均客流82.5萬人次，同比2025年增長13.5%，穩居全國第一。但好像昨晚這樣，單向已經過百萬人次入境，簡直可稱為史詩級百萬港人大遷徙！

　　隨着今年中最大的陸路口岸皇崗開關，過兩年再重開沙頭角口岸，相信這種大塞車塞人會有所改善。當然，最好的願景就是取消一國中的關口，人流車流自由流動，大灣區更加融合。

項明生

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