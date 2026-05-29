胡慧沖 - 冇錢唔好去泰國？ | 筆泰沖動

最近喺社交媒體，尤其馬來西亞好多網媒，都不停提醒大家一件事：「而家入境泰國，一定要帶夠20,000泰銖現金，否則可能會被拒入境！」



甚至有人講到好恐怖，好似而家泰國Immigration會大規模抽查，如果你冇足夠現金，就會即場拒絕入境。其實情況係咪咁嚴重呢？



首先，20,000泰銖現金或者等值外幣呢條規定，其實已存在多年，唔係新法例，只係以前基本上冇點執行，所以好多人都唔知道。最近的確有西方人士因為呢條規定而被拒入境，其實疫情前都曾發生過類似情況。但問題重點唔係「無啦啦抽查你有冇帶錢」。通常被查嘅原因好簡單：第一，你造型太獨特，睇落根本唔似一般遊客。第二，當Immigration問你酒店住宿地址、旅遊目的時，你答唔出，甚至行李都唔多件，咁樣人哋自然會懷疑你係嚟做黑工而非旅遊。



事實上過往真係有好多呢類Case，尤其近年多咗好多來自世界各地人士，喺泰國唔同地方建立自己嘅小社區，開酒店、餐廳、瑜伽班等等。問題係，當中有唔少唔單止涉及非法外勞，甚至可能涉及非法投資。好多呢類人士利用泰國60日免簽，60日後再留60日……久而久之，泰國變成佢哋第二個家，而泰國政府開始覺得呢種情況已經唔太健康。



老實講，如果你係正常香港遊客，甚至一家大細去旅行，點會無端端Check你有冇帶夠錢？所以大家其實唔需要太擔心。只要你唔係經常性極度頻密出入境，唔係太離譜，正常打扮、正常旅遊、有少少錢傍身，其實一般都冇問題。當然，有啲人因為另一半喺泰國，想長時間陪伴對方，呢點我明白，但泰國Immigration未必明白，佢哋只會懷疑你留低工作。另外，20,000泰銖其實大概都係5,000港幣左右，有人鍾意草根玩法，住朋友屋企、食平民嘢，未必會用到咁多錢，但你帶定傍身，其實都唔係壞事。



胡慧沖