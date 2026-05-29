馮應謙 - 花樣男的文青新加坡地圖 | 花樣男教授

之前分別介紹了首爾和北京的最新潮點，今個星期輪到新加坡。花樣男當然不會跟「一家大細」的旅行團去聖淘沙、環球影城、或者夜間動物園等景點。貫徹始終，要發掘另類文青打卡點。



新加坡購物最集中的地方莫過於Orchard Road附近的商場，例如從前新加坡青少年去的Centrepoint，或者現在最多人的Orchard Central。不過沿Orchard Road的購物商店，大多是國際大牌，香港也有，價錢亦相若。高級時尚或本地設計則較為分散。我會推薦既能選購高級時尚，又有藝術文化氣息的Dempsey Hill。Dempsey Hill前身是殖民地軍營，之後也曾是新加坡政府人力局，現在則成為結合時尚買手店、藝術文化和特色餐飲的潮流據點。



購物方面，最具代表性的莫過於Dempsey Hill Block 18的Dover Street Market Singapore。在全球各大城市，Dover Street Market都會選址於當地最in、最具個性的地區，例如Ginza、Paris、London、New York，新加坡也不例外。雖然遠離市中心，但去這裏很有朝聖的感覺。店內如Rich Owens、Comme Des Garçons、Junya Watanabe和Stussy等品牌，都讓人眼花繚亂。我去的時候，好多品牌還有六折優惠。至於想感受文化藝術，Redsea Gallery絕對值得一訪，這裏有來自印尼、澳洲和非洲的畫作，很多是一般藝術展覽很難看到的，而且價錢亦相當親民。



下次有機會再跟大家分享一些新加坡不一樣的潮流角落。旅行不止局限於地標和購物，發掘城市裏的細節，才是真正的旅人樂趣。



馮應謙