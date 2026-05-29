鄧達智 - 棠人街燒豬仔骨 | 智智樂GO

為食友的我帶隊前往元朗「大棠有機生態園」參觀，終極目標：品嘗全港No.1；皮脆肉嫩荔枝炭燒雞，地下泉水「過冷河」健壯肉厚而爽甜古法蒸幾斤重水庫大鯇魚，地下泉水發出花生芽菜共炒綠豆芽……



誰知荔枝山莊梁氏兄弟之一，熱心元朗社會事務福元兄特別安排，讓仰慕粉絲，卻從沒機會進入果園摘樹上熟蔬果的朋友們難得機會，踩着田土採摘剛熟透毋須煮熟，生吃也甜到飛起的粟米；香噴噴用作手打檸檬茶的香水檸檬，還有剛熟巨峰葡萄……



其他品種，例如特別受歡迎的香印葡萄，仍需待至六月底七月……「到時歡迎再來！」福元兄親切叮囑。



到包房等候主角登場，上述菜式漸次上桌之前……經理姐姐先捧上，娓娓道來：「福元哥特別安排：烤羊肉及燒豬仔骨」。



天氣仍屬春寒料峭季節，曾經來過參觀設置冷氣空調的蒙古包，及就地烤熟半邊連皮帶骨羊仔肉。那次經驗因為我們晚點影響，並未嘗得剛烤好的羊架；這次時間控制準確，眼與口福齊至，感受天花板水平色、香、味！



除非茹素，港人與廣東燒臘的感情簡直與生俱來。然而燒豬仔骨？聽都未聽過！帶着半信半疑，盡管試一塊如何？香、甜、嫩，咬落不在肉厚，卻由香氣及肉質主導，味道吃過回甘；人人爭相要求再來一份，甚至打包幾份……



經理姐姐回答：每日出品按採購食材豬仔骨多寡而定，福元哥特別留起最後一份（九件，我們十個人），讓鄧生朋友們嘗新而已。這燒豬仔骨人吃人愛，餐餐售罄！



味過留痕，以為自己念念不忘；隊員之一「華嫂冰室」主人華嫂急不及待，相約過去打工歲月，定期約敘的親厚工友十二人，立刻訂位；指定，央求福元兄預留不單止一份，務求眾友大快朵頤，兩份？未夠喉，足足訂三份，主菜上桌之前，飲冰凍啤酒，不切，用手撕開趁熱食荔枝柴燒雞，同時噒着燒豬仔骨；謀最新平實民間喜樂的定義，大快人心！



鄧達智