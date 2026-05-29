Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧達智 - 棠人街燒豬仔骨 | 智智樂GO

智智樂GO
智智樂GO
鄧達智
6小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　為食友的我帶隊前往元朗「大棠有機生態園」參觀，終極目標：品嘗全港No.1；皮脆肉嫩荔枝炭燒雞，地下泉水「過冷河」健壯肉厚而爽甜古法蒸幾斤重水庫大鯇魚，地下泉水發出花生芽菜共炒綠豆芽……

　　誰知荔枝山莊梁氏兄弟之一，熱心元朗社會事務福元兄特別安排，讓仰慕粉絲，卻從沒機會進入果園摘樹上熟蔬果的朋友們難得機會，踩着田土採摘剛熟透毋須煮熟，生吃也甜到飛起的粟米；香噴噴用作手打檸檬茶的香水檸檬，還有剛熟巨峰葡萄……

　　其他品種，例如特別受歡迎的香印葡萄，仍需待至六月底七月……「到時歡迎再來！」福元兄親切叮囑。

　　到包房等候主角登場，上述菜式漸次上桌之前……經理姐姐先捧上，娓娓道來：「福元哥特別安排：烤羊肉及燒豬仔骨」。

　　天氣仍屬春寒料峭季節，曾經來過參觀設置冷氣空調的蒙古包，及就地烤熟半邊連皮帶骨羊仔肉。那次經驗因為我們晚點影響，並未嘗得剛烤好的羊架；這次時間控制準確，眼與口福齊至，感受天花板水平色、香、味！

　　除非茹素，港人與廣東燒臘的感情簡直與生俱來。然而燒豬仔骨？聽都未聽過！帶着半信半疑，盡管試一塊如何？香、甜、嫩，咬落不在肉厚，卻由香氣及肉質主導，味道吃過回甘；人人爭相要求再來一份，甚至打包幾份……

　　經理姐姐回答：每日出品按採購食材豬仔骨多寡而定，福元哥特別留起最後一份（九件，我們十個人），讓鄧生朋友們嘗新而已。這燒豬仔骨人吃人愛，餐餐售罄！

　　味過留痕，以為自己念念不忘；隊員之一「華嫂冰室」主人華嫂急不及待，相約過去打工歲月，定期約敘的親厚工友十二人，立刻訂位；指定，央求福元兄預留不單止一份，務求眾友大快朵頤，兩份？未夠喉，足足訂三份，主菜上桌之前，飲冰凍啤酒，不切，用手撕開趁熱食荔枝柴燒雞，同時噒着燒豬仔骨；謀最新平實民間喜樂的定義，大快人心！

鄧達智

最Hit
向太爆一頂流男星當眾向她下跪 為認契媽不理巨星身份 向太讚冇城府曾捐巨款脤災
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
影視圈
9小時前
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
影視圈
15小時前
本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別
本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別
生活百科
20小時前
屯門中學校長李卓興爆粗成「三失」 今向校董會請辭 關愛隊、分委會席位亦不保
01:34
屯門中學校長李卓興爆粗成「三失」 今向校董會請辭 民政署：接獲辭任關愛隊及分委會通知
社會
13小時前
周亦卿2015年立遺囑前9日贈長女周莉莉5432萬元支票及五女周蕙蕙花園台單位，周莉莉收支票之餘，對五妹亦獲贈物業感到不滿。資料圖片
其士爭產案丨2015年遺囑訂立前9日收父親5432萬元 周莉莉對周蕙蕙亦獲贈花園台物業感不滿
社會
14小時前
01:34
屯門中學校長李卓興爆粗後請辭 首度鞠躬道歉 拭淚：想同同學講「唔好學我」
社會
12小時前
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
影視圈
23小時前
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢字？
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢行字？
飲食
2026-05-27 19:23 HKT
「熱就出廳坐！」33.7度高溫 工人姐姐早1小時開冷氣被公審 網民起底僱主驚揭更涼薄前科｜Juicy叮
「熱就出廳坐！」33.7度高溫 工人姐姐早1小時開冷氣被公審 網民起底僱主驚揭更涼薄前科｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
更多文章
鄧達智 - 一彎新月照輕容 | 智智樂GO
　　「輕容」：如瀑布流淌光芒的輕紗衣裳，一種古代矜貴的服飾。 　　今年推出「容月」糭子裏的一種味覺描述，外層是薄如蟬翼隱隱約約的糯米，飽滿豆沙的內容被這層似有還無的米衣擁抱，目的讓食客感受精挑細作良品豆沙的澎湃滿足⋯⋯ 　　上述文字，源自容太吳卉裳對其研究長達12年，不斷推陳出新，終於從傳統糭子製法中獲得解放及提升得出名為「輕容」的「容月」系列糭子；筆者消化了文字爾後的了解。 　
2026-05-22 02:00 HKT
智智樂GO