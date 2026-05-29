Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

查小欣 - 海洋公園睇魚魚 | 查乜料

查乜料
查乜料
查小欣
6小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　阿仔與新抱帶同百日孫仔（見圖）遠道回港見親友，其中一個節目是要求帶孫仔去海洋公園睇魚魚，最佳位置當然是去園中的海龍王餐廳，在這全港最大型水族館餐廳邊嘗美味菜式，邊近距離看魚群悠閒游弋，碰巧遇上潛水員在水族缸中餵魚，氧氣氣泡源源升起，吸引大人小孩站在缸前興奮欣賞，笑聲歡呼聲此起彼落，孫仔雖手抱咁大也開心得笑個不停，尤其當魔鬼魚在他面前游過時，他更張大小咀甜笑，正是打卡好時機。阿仔跟新抱拍拖時曾來此晚餐，此行是特意帶兒子來分享他們的甜蜜時光。

　　開飯喇！餐廳經理Henry特地預留了招牌「秘製蔥頭嘉美雞」，好介紹，雞肉軟稔得來有咬口，蔥頭切絲加秘製醬汁，umami！「鍋貼大明蝦」，蝦多士變奏版，用原隻新鮮虎蝦夾多士，而非蝦膠，蝦肉新鮮多士脆口，上好前菜。芙蓉鮮蝦蟹肉，一次過滿足阿仔和新抱喜歡吃蝦蟹的口味。上湯菠菜苗，鮮嫩，火候剛剛好。瑤柱鮑魚雞粒炒飯，有驚喜，真材實料，每匙飯都有大大粒鮑魚和雞肉，飯粒乾身卻掛滿鮑汁，色香味俱全，再飽也吃了一大碗。

　　因時間關係，未及見識有「中國飲食文化大師」之稱的客席總廚尹達剛師傅的拿手菜式「金裝富貴雞」，三黃雞，釀入花膠、海參、鮑魚、冬菇，用鮮荷葉、牛油紙及酒罈泥包裹烤焗3小時，相當吸引，下次定要跟吃貨們來共享。

查小欣

最Hit
向太爆一頂流男星當眾向她下跪 為認契媽不理巨星身份 向太讚冇城府曾捐巨款脤災
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
影視圈
9小時前
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
影視圈
15小時前
本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別
本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別
生活百科
20小時前
屯門中學校長李卓興爆粗成「三失」 今向校董會請辭 關愛隊、分委會席位亦不保
01:34
屯門中學校長李卓興爆粗成「三失」 今向校董會請辭 民政署：接獲辭任關愛隊及分委會通知
社會
13小時前
周亦卿2015年立遺囑前9日贈長女周莉莉5432萬元支票及五女周蕙蕙花園台單位，周莉莉收支票之餘，對五妹亦獲贈物業感到不滿。資料圖片
其士爭產案丨2015年遺囑訂立前9日收父親5432萬元 周莉莉對周蕙蕙亦獲贈花園台物業感不滿
社會
14小時前
01:34
屯門中學校長李卓興爆粗後請辭 首度鞠躬道歉 拭淚：想同同學講「唔好學我」
社會
12小時前
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
影視圈
23小時前
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢字？
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢行字？
飲食
2026-05-27 19:23 HKT
「熱就出廳坐！」33.7度高溫 工人姐姐早1小時開冷氣被公審 網民起底僱主驚揭更涼薄前科｜Juicy叮
「熱就出廳坐！」33.7度高溫 工人姐姐早1小時開冷氣被公審 網民起底僱主驚揭更涼薄前科｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
更多文章
查小欣 - 買樓送米芝蓮晚宴？ | 查乜料
　　買樓送米芝蓮晚宴？不單止，還pair珍藏威士忌。 　　會德豐旗下港島南岸的Deep Water South銷情暢旺，為令已掃貨買家感受到樓盤主題的南法風情，有「樓神」稱號的黃光耀（左圖右）聯同米芝蓮星級大廚Hugo Li四手打造四道菜式晚宴，全部用威士忌入饌，配五款特別版威士忌，並由威士忌大師班導師Raymond 全程舌尖導賞，長知識了。 　　用餐的地方不在餐廳，在廣東道港威中心的
2026-05-22 02:00 HKT
查乜料