查小欣 - 海洋公園睇魚魚 | 查乜料

阿仔與新抱帶同百日孫仔（見圖）遠道回港見親友，其中一個節目是要求帶孫仔去海洋公園睇魚魚，最佳位置當然是去園中的海龍王餐廳，在這全港最大型水族館餐廳邊嘗美味菜式，邊近距離看魚群悠閒游弋，碰巧遇上潛水員在水族缸中餵魚，氧氣氣泡源源升起，吸引大人小孩站在缸前興奮欣賞，笑聲歡呼聲此起彼落，孫仔雖手抱咁大也開心得笑個不停，尤其當魔鬼魚在他面前游過時，他更張大小咀甜笑，正是打卡好時機。阿仔跟新抱拍拖時曾來此晚餐，此行是特意帶兒子來分享他們的甜蜜時光。



開飯喇！餐廳經理Henry特地預留了招牌「秘製蔥頭嘉美雞」，好介紹，雞肉軟稔得來有咬口，蔥頭切絲加秘製醬汁，umami！「鍋貼大明蝦」，蝦多士變奏版，用原隻新鮮虎蝦夾多士，而非蝦膠，蝦肉新鮮多士脆口，上好前菜。芙蓉鮮蝦蟹肉，一次過滿足阿仔和新抱喜歡吃蝦蟹的口味。上湯菠菜苗，鮮嫩，火候剛剛好。瑤柱鮑魚雞粒炒飯，有驚喜，真材實料，每匙飯都有大大粒鮑魚和雞肉，飯粒乾身卻掛滿鮑汁，色香味俱全，再飽也吃了一大碗。



因時間關係，未及見識有「中國飲食文化大師」之稱的客席總廚尹達剛師傅的拿手菜式「金裝富貴雞」，三黃雞，釀入花膠、海參、鮑魚、冬菇，用鮮荷葉、牛油紙及酒罈泥包裹烤焗3小時，相當吸引，下次定要跟吃貨們來共享。



查小欣