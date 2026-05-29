KellyChu - 港鐵聯故宮館推古埃及主題巡迴展 法老鐵仔 法老貓 現身9站任打卡 | Executive日記

香港生活節奏快，大家平時搭港鐵都行色匆匆，希望盡快趕到目的地，然而，當我哋停一停，睇一睇周邊嘅事物，或者會發現更多有趣事情，甚至偶遇從古埃及穿越到現代世界嘅「法老」。港鐵公司與香港故宮文化博物館合作推出《當鐵仔遇上法老貓－－古埃及文明奇異》巡迴展覽，喺9個港鐵車站及商場，設置打卡點及互動裝置，以打造一條橫跨多區嘅文化探索路線，讓市民輕鬆踏上一場穿越五千年古埃及文明嘅奇幻旅程。



是次展覽昨天率先喺香港站－－中環行人隧道「港鐵藝術舞台」啟航，將這人來人往嘅空間搖身一變成為沉浸式古埃及神殿場景，1.4米高嘅「法老鐵仔」和「法老貓」帶領乘客走進古埃及主題列車車廂，與巨型金字塔裝置打卡，並體驗聖書體互動裝置，親手將自己嘅名字轉換成古埃及象形文字，領會呢個古文明嘅神秘魅力。



展覽之後會去到金鐘站、中環站、香港西九龍站、紅磡站、九龍塘站、九龍灣站，以及圓方和青衣城。每個站點都有不同嘅古埃及元素等大家發掘，進一步了解更多背後嘅文化故事。而於不同站點集齊4款或以上「法老鐵仔ｘ法老貓」電子徽章，更可換領限量版禮盒－－內含法老鐵仔及法老貓咪毛絨掛件，並配以車長名牌、馬賽克風掛扣等裝飾配件，別具收藏意義。



KellyChu



憑「Rap式」分流爆紅嘅Hinson獲賞識加入港鐵公關部後，昨為出席巡展開幕禮嘅嘉賓擔任導賞員。