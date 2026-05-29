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KellyChu - 擬邀入經民聯 今總部開記者 盧偉國與未婚妻黨友前「激咀」 | Executive日記

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KellyChu
6小時前
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生活 專欄
內容

經民聯主席盧偉國傳出再婚喜訊，與年輕他40年嘅粵劇演員余仲欣拉埋天窗。二人婚訊引起熱話，有消息指，盧偉國日前帶同余仲欣出席立法會黨團會議時，於黨友面前「激咀」對方，愛得火熱。他們今天將於金鐘經民聯總部舉行記者會，正式向外界宣布這樁喜事，交代更多。

　　盧偉國本周二帶同余仲欣出席立法會黨團會議，向黨友介紹這位未婚妻，大讚欣賞其粵劇造詣，指她鋼琴和二胡都達到演奏級。余仲欣當天亦即場演奏二胡，以樂會友。然而余二胡都未放下，盧偉國便肉緊捉着她手臂，於黨友前「激咀」對方曬恩愛，隨後全場大合照，可謂熱鬧。

　　二人在粵劇上有多次合作，包括曾於粵劇劇目《爛賭二贖老婆》同台飾演夫妻。有指盧偉國感覺雙方投契，在一次表演後向女方表白。但亦有多個說法稱，余仲欣係由盧偉國已故原配黃少珍介紹認識，當時余仍讀小學，首次贏得全港粵曲比賽小學組冠軍，由此結下緣份。

　　消息表示，盧偉國擬邀請余仲欣加入經民聯，對方已經答應。有黨友相信，讀畢城大獸醫學士嘅余仲欣，或可為經民聯帶來多一位專業人士生力軍，加上她在文化領域上頗有成就，對此表示歡迎。據悉二人婚禮定於10月11日在賽馬會雙魚河鄉村會所舉行。　

KellyChu
 

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