郭志仁 - 一百日海上旅程 | 九宮格

早前，酒界名人R先生於晚宴上閒談時突然說：「遲啲再見大家啦，我會離開香港一百日。同老婆一齊上郵輪。」眾人先是祝賀，同時也半開玩笑問：「你哋驚唔驚咁樣相處一百日，落船會離婚㗎？」



有乘坐郵輪經驗的朋友都會提醒，要小心選擇同行朋友。郵輪生活空間集中，即使只是五日四夜，彼此朝夕相對，已足以放大性格差異與相處細節。百多小時，可以加深感情，又可能摩擦頻生，不願再共赴旅行，更何況一百日?



當晚有已婚，也有戀愛中的伴侶。大家都坦言，若這個邀請落在自己身上，大概不會輕易答應。不是不愛，而是不確定，愛與感情，是否足以承受日復一日的朝夕相處？R先生卻淡然回應，他認為疫情期間，彼此並沒出現問題，郵輪生活又可各自安排活動與節奏，不必過於憂慮。



R先生與太太此行，足跡遍及十多個國家，期間亦會登岸遊覽。兩人香港啟航，其後途經新加坡、毛里裘斯、南非，再轉往歐洲，包括西班牙、葡萄牙、法國、比利時、荷蘭、挪威及冰島，繼而橫跨大西洋至美國，再至牙買加、巴拿馬、危地馬拉、墨西哥及加拿大，尾站日本。前日，R先生剛到達比利時布魯日。二人已計劃於未來一兩年再次參與同一郵輪公司的其他航線，若三段航程合計，將達三百日，幾乎環繞地球一圈。



如果今日你另一半提出，一起上船一百日，你夠膽接受挑戰嗎?



「遊蕩世界看一看，沿路觀光加探訪。其實世界每一角，全是寬敞的客房。」 Dry －－《20000日環遊世界》



郭志仁