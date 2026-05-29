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李純恩 - 雞無雞味 | 好好過日子

好好過日子
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李純恩
6小時前
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生活 專欄
內容

　　超市買了一隻雞，加金華火腿加羊肚菌燉了一鍋雞湯，湯裏有火腿味有羊肚菌味，就是沒有雞味。這一鍋雞湯補不了味，更不要說心靈了。

　　這也是如今的常態，在香港若是燉一鍋雞湯吃出雞味來，會令人感到意外。前些年樂富街市有一個雞檔會專門賣雞架子，不知從哪裏來貨，整隻雞骨架沒多少肉，但用來熬雞湯則雞香濃郁。後來懶得過海就少幫襯了。如今喝了沒有雞味的雞湯，不由想念起來。

　　從前有個女藝人主持飲食節目，介紹食物的時候不大會用形容，於是吃魚會說「魚有魚味」，吃雞會說「雞有雞味」。當時的觀眾聽了都笑，魚自然有魚味，雞當然有雞味，這不是廢話嗎？不料時移世易，到了今天，魚沒有魚味，雞沒有雞味，女藝人當年的金句，現在成了真理。如果今天還有飲食節目主持人在鏡頭前吃魚食雞，一口一個「魚有魚味」、「雞有雞味」，會讓螢幕前的觀眾流下羨慕的口水。

　　今天要在香港吃到一鍋有雞味的雞湯，真的不容易。這也是有時候去大陸旅行，在鄉下地方吃農家菜，那一鍋飄着黃油的雞湯是那麼令人念念不忘。潮州有個廚師作弊的故事，說從前一家寺廟舉辦齋菜烹飪比賽，有個參賽的廚師在家煮了一鍋濃雞湯，然後把一條毛巾浸在湯裏，待毛巾飽吸湯汁後再搭起來晾乾。第二天他就帶了這條毛巾進廟比賽，順利通過了門口的食材檢查。做菜煮湯的時候，他把毛巾放進湯裏，鮮味從毛巾裏溢出來，一碗「齋湯」喝得評判老和尚讚不絕口，結果奪冠，得了頭等獎。這個作弊的廚師用的當然是潮州土雞，要是他用的是今日香港超市雞，那就白忙了。

李純恩

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