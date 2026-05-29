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七仙羽 - 馬鞍山九運當旺？ | 七仙語

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6小時前
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生活 專欄
內容

　　有個客人找我看風水，他面對大破財及其他問題。他說︰已經搬去了馬鞍山，不是說九運住馬鞍山就會發達嗎？那怎麼我破了大財？我說，按照這個理論，那麼馬鞍山全部都是富人，沒有窮人？

　　　馬鞍山的風水在「九運」（2024至2043年）當旺，因為馬鞍山屬於「北面見水」的格局，符合九運「零神水」的特徵，有利於財運，但風水好壞深受具體屋苑位置、巒頭（地形）及個人命格影響。九紫離火運，凡是北面見水被視為旺財之象，稱之為「零神水」。馬鞍山沿海一帶（如迎海、烏溪沙）面向吐露港，符合此格局。九運南方見山為好，馬鞍山山脈整體不錯，符合「坐南朝北」或「坐東南朝西北」的旺財格局。馬鞍山全部都好？並非所有馬鞍山單位都符合「北面見水」，甚至出現「零正顛倒」（例如山水位置放錯），則會變成「丁財兩敗」。例如某屋苑為例，非全部單位皆旺，儘管有很多風水師點名其向海單位風水好，但因樓宇排布弧度不同，每棟大廈的朝向角度不同，只有符合特定精確方位的單位才是好風水。　　　

　　另外，望海向北的樓宇，冬天冷風較大，濕氣較重，實際居住體驗舒適度也要考慮在內，「理氣」與「巒頭」需配合才可以。一個人的運勢不僅僅取決於房子，如果個人本身八字行運，即使住在非頂級風水屋一樣順利，因為命排第一、運排第二、風水排第三。買房、租房前必須請教專家細看「分金」（具體方位），絕非單憑「北面有海」就必定富有。

　　馬鞍山作為九運潛力區之一，確實存在部分優質的「風水屋」，但並非區內所有樓宇都同樣好。在選擇時，應結合個人命格八字、大廈具體座向、室內布局綜合考慮。

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