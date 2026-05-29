麥華章 - 牡丹綠葉相得益彰 | 玫瑰人生

香港意大利餐廳當中，尖沙咀馬哥孛羅酒店的Cucina是我心頭好，因很欣賞其意籍總廚Andrea Delzanno的超卓廚藝。最近該店邀得意大利米芝蓮名廚Theodor Falser專程來港獻技，與Chef Andrea聯手炮製充滿地中海風情的意式佳餚，並配以意北Trentino的精品葡萄酒，如此精彩的美酒佳餚宴，我的Mak Sir Gourmet Club又怎會錯過呢！



Mak Sir Gourmet Club向以佳餚美酒會友，每次所搞美食聚會出席率都相當踴躍，會員多達100多人，皆因宗旨是寧缺勿濫，每次美食會除要有特色美味佳餚外，還要物超所值，性價比高。這次美食會跟Cucina合作，因場地所限，僅得35個座位，報名通告發出數小時已告爆滿。



Chef Theodor來自意北阿爾卑斯山區的South Tyrol，入廚逾37載的他，曾於著名酒店如凱悅、香格里拉及Fairmont任廚，更於2014至2025年連續10年以色香味型俱全的精湛廚藝，為意北度假酒店Johannesstube餐廳摘下米芝蓮1星，當中他崇尚採用大自然新鮮高質食材去演繹山海交融的意式佳餚，尤得食客歡心。



當晚我們的美酒佳餚宴共6道菜式，包括：鷹嘴豆薄脆配柑橘醃有機三文魚、西西里島海螯蝦他他，帶子伴意大利豬毛菜及薩丁尼亞島烏魚子，醃吞拿魚伴意大利飯，香煎虎蝦，主菜燒和牛柳配巴爾馬火腿千層麵，以及甜品醃草莓配陳醋雪糕及汽泡酸奶。菜式用的盡是高質時令食材，包括多款來自地中海的海鮮，令人有一吃難忘滿口皆鮮的快感。



至於當晚配對佳餚的汽酒、白、紅葡萄酒與餐後甜酒，均由意大利酒商BuonVino所供應，乃來自意北山區Trentino的葡萄佳釀，那兒擁典型高山大陸性氣候，日夜溫差極大，結合冰河沖積成含豐富礦物質的土壤，造就了當地葡萄酒絕佳的酸度、精緻的礦物感與和馥郁香氣，與是夜美味佳餚相當匹配，堪稱牡丹綠葉相得益彰。



麥華章



西西里島海螯蝦他他。