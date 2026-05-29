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Titus - 價值三千的AP | 錶奇立異

錶奇立異
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Titus
6小時前
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生活 專欄
內容

　　早兩個星期，或許你在香港不同地區，例如銅鑼灣或尖沙咀看到Swatch的店舖外大排長龍，又或者你在社交媒體都看到這單風靡全球的新聞。這就是Swatch聯乘Audemars Piguet(AP)破天荒推出了一系列的錶，名叫Royal Pop。

　　有趣的是，今次推出的竟然是一隻陀錶，而且掛繩是用皮做的，長度及設計都跟其他正式陀錶大有不同。Royal Pop的賣點就是用自己的方式佩戴，男士掛在車裏或女士們掛在手袋上，也是一個不錯的飾物！

　　這個合作之所以風靡全球，是因為根本沒有人想到，實在太突然了。而且，兩個品牌可說是天與地；AP是Holy Trinity中的殿堂級品牌，近年還大受歡迎，尤其是年輕一代。相反，Swatch某程度上是潮流物品，甚至有人視為小朋友品牌。價錢及品牌級數上的差距，反而製造出驚喜，有人說今次可以用Swatch的價錢買一隻AP。

　　雖然我個人不認同以上說法，但市場看來都不謀而合；外國有不同Swatch店舖外因人群擠擁失控，需要在開售當日關舖。相反，香港雖然人多，但有秩序有規矩。我自己也在開售當日跟朋友親身到尖沙咀海港城湊熱鬧，拍了一些訪問，在Instagram發布至今已差不多有200萬人觀看。

　　可笑的是，排隊的根本不是什麼手錶愛好者或收藏家，基本上全都是「炒家」，頭20位大多數都是收了錢幫人排隊的老人家，當日在人龍旁邊就見到很多炒家在觀察。我自己不太喜歡這些人，只是乘機賺錢，另一些真正想要的人反而買不到。不過，市場是自由的，我多說也無謂，現實始終是現實。

　　這隻錶是用 Swatch的手動上鏈機芯，加上AP標誌性的八角形錶殼，令很多人感覺自己擁有一隻機械AP陀錶。實際上，這隻售價約3000港元的錶，不論是機芯或物料，都是Swatch的，單講價值我會覺得貴。但這個價位能為市場帶來一些創意，當然是好事！

Titus

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