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潘雄威 - 兒童吞牙膏有害嗎？ | 乳齒童時

乳齒童時
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潘雄威
14小時前
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生活 專欄
內容

　　氟化物能有效防止蛀牙是眾所皆知的事，所以家長應該給孩童這類牙膏刷牙。然而，由於6歲以下兒童的咽喉肌肉還未發育成熟，他們刷牙時經常吞牙膏。

　　兒童牙膏通常印有卡通公仔，味道吸引，十分誘人，小寶寶可能偷偷地當甜品吃。但兒童吞下含氟牙膏有害嗎？

　　成人用牙膏的氟化物含量為百萬分之1,000至1,500，即所謂1,000-1,500ppm，是約千分之一，或是0.1-0.15%。兒童牙膏則只有600-1,000ppm。醫學研究顯示，幼兒每次刷牙最高會吞下牙刷上牙膏的60%，當牙膏味道像糖果時，他們更加會主動吞下去。

　　當過量的氟化物持續進入幼兒身體，會積聚於正在發育的恆齒，在琺瑯質留下永久的斑紋，輕則是淡白色條紋，嚴重的是深啡色斑，令琺瑯質脆弱和凹陷。0至8歲是大部分恆齒琺瑯質的發育期，5歲前是關鍵，因為前牙就是在這幾年成長。

　　既要防止蛀牙，亦要降低吞下過量氟化物的風險，牙膏用量要適可而止。3歲以下的幼童，用一粒米大小就足夠，3至6歲的兒童，用量應控制在紅豆那樣大。當孩子到7至8歲，懂得完全將牙膏吐出，就可以考慮用成人牙膏。

　　想小朋友擁有健康潔白的牙齒，除了沒蛀蝕，也要表面平滑沒色斑。但家長要認識安全氟化物份量。一個4歲體重16kg的小朋友，每日安全吞嚥量是1mg，即是4粒米大小的牙膏，若食下80mg，即是一支80g的牙膏，就會中毒。所以一般兒童牙膏都是60g，就算小朋友整支吞下仍是安全！

潘雄威

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