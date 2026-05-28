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張諾 - 尋訪嶽麓書院 | 任意行

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張諾
14小時前
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生活 專欄
內容

　　從香港出發去一趟小旅行，有了高鐵的方便，揀了從未踏足的湖南長沙，到埗後第一個景點是嶽麓書院。

　　穿過湖南大學的青春人群，一道古樸的山門靜靜矗立在嶽麓山腳下。踏入院門，喧囂彷彿被瞬間按下了消音鍵，是遊人自覺放輕了的腳步聲、壓低了話語聲。

　　書院始建於近千年前的北宋，是中國古代四大書院之一，歷經宋、元、明、清，弦歌不絕。南宋理學家朱熹、張栻曾在此開壇會講，盛況空前，據說吸引了上千學子前來聆聽。

　　此刻，午後的陽光斜斜地照進空蕩蕩的講堂，那些曾經迴盪的激昂思辨、會心笑語，早已消散在歲月裏。但站在這光影中，你彷彿仍能感受到一股氣場，那是近千年來，無數人對學問最純粹的追求與信仰，所沉澱下來的分量。

　　庭院深深，格局方正，處處透着一種古典的秩序感。講堂、藏書樓、文廟，沿着中軸線依次排開。

　　書院裏有一副著名的對聯：「惟楚有材，於斯為盛」。讀起來有幾分傲氣，但當你親身走過這裏的每一塊磚石，看過那些被歲月磨得光滑的門檻，便會覺得，這句話說的不僅是輝煌的過去，更像是一句無聲的期許，說給每一個路過的人聽。

　　書院的後花園別有洞天，那是屬於文人的雅致，曲徑通幽，泉水潺潺，你會自然慢下腳步。我尋了一處石櫈坐下感受那份閒適，微風拂過竹葉，沙沙作響，像是千年前的讀書聲在迴響。

　　四大書院，嶽麓之外還有河南應天和嵩陽書院，以及江西白鹿洞書院，希望以後可以一一到訪。

張諾

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