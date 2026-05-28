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馮程淑儀 - 西九首辦AAPPAC年會 推動區內演藝生態發展 | WestK 留聲機

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馮程淑儀
14小時前
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生活 專欄
內容

每年的「香港藝術三月」是視覺藝術界的盛事，而今年十月上旬將有兩項表演藝術界盛事在香港舉行，分別是由西九文化區管理局主辦的亞太表演藝術中心協會（AAPPAC）2026年會，以及香港藝術發展局（藝發局）舉辦的香港演藝博覽（HKPAX）。

　　AAPPAC於1996年成立，一直是連結亞太區表演藝術場地及機構的重要平台。AAPPAC 2026年會將是慶祝過往30年來累積的成果，並展望未來發展的重要里程碑。西九文化區管理局自2015年起成為AAPPAC重要一員，而我自2025年起獲選為AAPPAC執行委員會副主席。AAPPAC年會不僅是一項國際性會議，更是一個匯聚亞太區內外表演藝術業界力量、強化交流與合作的重要平台，有助業界在多變環境中應對環球挑戰並把握機遇。近年，全球表演藝術行業正經歷多方面轉變，包括觀眾結構及觀演模式的改變、科技特別是人工智能（AI）應用的迅速發展，以及國際合作模式的持續轉型等。業界需要在創作、製作及營運等層面保持靈活，同時加強場館、文化機構、藝團及藝術家之間跨地域與跨文化的連結，以拓展更具持續性的發展空間。 

　　為期四天的AAPPAC 2026年會將於10月6日至9日舉行，邀請來自亞太地區及本地的場地營運者、文化機構代表、藝團和藝術家，以及相關從業人員參與。今屆以「下一幕：共塑未來」為題，聚焦表演藝術場館如何突破傳統定位，由單一演出空間逐步發展為多元及具創新動力的文化中心。議程包括主題演講、專題討論及分組會議，內容涵蓋多項關鍵議題，例如善用新興科技提升創作及觀演體驗、推動可持續發展、深化社群連結、探索跨地域合作模式的轉型、拓展巡演網絡，以及透過創意空間設計支持嶄新的藝術創作與呈現。此外，西九亦將呈獻一系列本地精選作品，並新增多項專業配對交流活動，透過小組會議及多輪簡短交流環節，促進業界深度商洽及具體合作對接，期望將策略層面的交流延伸至項目合作層面，例如共同委約、製作或項目巡演等，提升年會整體互動效率及實際成效。

　　隨着設有三個劇場的西九演藝中心（WestK PAC）於2027年開幕，連同戲曲中心及自由空間，西九將擁有十個配備頂級設施、不同大小的劇院，進一步提升大型、多元化製作和長壽作品的能力。我們的願景是將西九文化區打造為香港、甚至亞洲最大型的劇場樞紐（Theatre Hub）。我們將藉AAPPAC 2026年會之機，向來自亞太區的與會者介紹西九世界級的表演藝術場地。

　　緊接AAPPAC年會是於10月9日至13日舉行的香港演藝博覽 （HKPAX），是結合演出展示、項目推介及專業交流的又一表演藝術界盛事。為強化兩項活動的協同效應，西九與藝發局合作推出優惠套票，鼓勵海外及本地業界同時參與AAPPAC年會及HKPAX，從策略交流延伸至市場對接，進一步提升整體參與價值。

　　我誠邀業界同仁及相關持份者參與今年10月的兩項表演藝術界盛事，把握交流和合作機會，共同為表演藝術的未來發展開拓更大空間。

馮程淑儀

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