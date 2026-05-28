KellyChu - 比亞迪與港協暨奧委會簽合作備忘錄 助力12月ANOC全體代表盛會 | Executive日記

第28屆國家及地區奧林匹克委員會協會（ANOC）全體代表大會，今年12月將首度喺香港舉行，比亞迪集團同中國香港體育協會暨奧林匹克委員會，昨日正式簽署合作備忘錄，成為大會戰略合作伙伴。比亞迪旗下騰勢將成為大會唯一指定用車品牌，為嚟自世界各地超過1200位奧委會代表同體育界嘉賓，提供綠色智能出行服務。



比亞迪仲會同ANOC聯合設立專屬獎項，表揚喺體育領域不斷突破、追求卓越嘅運動員同代表人物，傳遞比亞迪「乘風破浪 一路向前」嘅品牌精神。比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛、港協暨奧委會會長霍震霆，及ANOC秘書長古妮拉‧林德伯格一同見證合作啟動。



比亞迪表示，會將綠色可持續理念融入大會營運同嘉賓體驗，助力香港向世界呈現一場綠色、高效、高水平嘅國際體育盛會，讓中國品牌嘅力量喺世界舞台持續綻放。



KellyChu