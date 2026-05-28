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KellyChu - 準岳父著名馬評人余伯樂 「70後」盧偉國戀90後花旦 十月成婚 | Executive日記

Executive日記
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KellyChu
14小時前
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生活 專欄
內容

現年73歲嘅經民聯主席、前議員盧偉國傳出喜訊，今年10月將同90後粵劇演員余仲欣拉埋天窗，舉行婚禮。兩人曾喺粵劇劇目《爛賭二贖老婆》同台飾演夫妻，如今戲假情真，認真浪漫！盧偉國大方咁話，自己非常開心，日內會同未婚妻喺經民聯總部會見傳媒，「兩個人一齊見會好啲嘛」。

　　據政圈八掛消息，盧偉國日前偕同未婚妻余仲欣去經民聯黨團會議，親自向黨友宣布婚訊。喺加拿大出生嘅余仲欣，爸爸係著名馬評人余伯樂。余爸爸話，兩星期前得知喜訊，相信千金深思熟慮，自己絕對無問題，又話同盧偉國自2000年相識，大讚盧為人重情。

　　受父親薰陶，余仲欣自細學唱粵曲、參加馬術課程。佢6歲初踏台板，更喺演藝學院兼職任教粵曲唱科，真係才貌雙全！二人雖然相差30多歲，但同為音樂知音，盧偉國舊年議員任期結束前，曾喺立法會表演吹色士風。盧更出名係「住家男」，常喺社交平台Facebook分享煮飯經兼出過烹飪書，亦有不少高官及立法會議員追蹤，相信未來盧太實大有口福！

　　盧偉國原配喺2021年離世，翌年佢以亡妻名義設立獎學金。如今佢搵到新幸福，Kelly亦喺度送上最真摯嘅祝福呀！

KellyChu

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